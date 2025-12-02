Ayolas ofrece naturaleza, historia, y tecnología para el turismo interno

La ciudad de Ayolas, distante a unos 305 kilómetros de Asunción, además de ser conocida por la pesca del dorado y contar con la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), es muy visitada durante todo el año por visitantes proveniente de diferentes puntos del país que gustan disfrutar del turismo interno, y descansar rodeado de una seductora naturaleza.

En el barrio Villa Permanente de este distrito, pegado al Centro de Recepción de Visitas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), se encuentra el Museo Histórico Ambiental de Yacyretá, creado en 1984. En el lugar los visitantes pueden observar patrimonios culturales de la región, y que fueron recolectados durante la construcción de la represa.

La galería cultural resguarda en su interior elementos que guardan relación a la vida y la historia de Ayolas y comunidades vecinas como: piezas precolombinas de los pueblos originarios, rocas, muebles antiguos, animales disecados.

A unos 13 kilómetros del pórtico de ingreso al cono urbano ayolense, al costado de la ruta que lleva al distrito de San Cosme y Damián (Itapúa), se encuentra el Refugió Faunístico Atinguy de la Binacional Yacyretá. El lugar de aproximadamente 10 hectáreas se caracteriza por la cría, reproducción y conservación de la fauna silvestre y la vegetación.

Su colección zoológica está conformada por mamíferos, aves y reptiles, especies que habitan el área de influencia de la Hidroeléctrica Yacyretá. Los profesionales del lugar están abocados al estudio del comportamiento, alimentación, sanitación, y sobre todo a la reproducción de especies en peligro de extinción como el ciervo de los pantanos, aguara guazú, mytu, entre otros animales. También, se puede ver en el lugar especie de yaguareté, pumas, carpinchos, yacaré.

En la Isla Yasyretá, sobre el brazo principal del río Paraná, está situada la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY); su sala de máquinas está equipada de 20 turbinas de una potencia instalada de 3.200 MW.

Los visitantes pueden llegar realizar una visita panorámica previo agendamiento en el Centro de Recepción de Visitas. Una vez cumplido con estos requisitos serán invitados a abordar un bus de la institución, y con acompañamiento de guías capacitados se inicia el recorrido que también incluye la Esclusa de Navegación, las obras del Brazo Aña Cua, y el veredero de igual nombre. Esta cuenta con 16 compuertas, cada una tiene la capacidad de verter hasta 95.000 m3/s.

Todos los recorridos por los circuitos de la Entidad Binacional Yacyretá son gratuitos, y están habilitados de lunes a domingo, de 7:00 a 15:00. Para más información llamar al 0987 210001 del área del Centro de Visitas de Yacyretá.

En varios sectores de la ciudad, el visitante encuentra locales gastronómicos que ofrecen productos de primera calidad, ideales para quienes desean disfrutar de la cocina regional y platos tradicionales.

De igual manera, existen hoteles, posadas turísticas y hospedajes que brindan al turista un ambiente familiar y confortable, complementando la oferta de servicios para quienes buscan descansar y prolongar su estadía. Estas opciones permiten que Ayolas se consolide como un destino accesible y completo para recibir a los visitantes durante el fin de semana largo.

