Encuentran a un ciudadano danés muerto en Cerro León, Chaco

El lugar donde se encontró el cadáver se localiza a unos 5 kilómetros de la entrada principal al observatorio del Cerro León, distante a unos 260 kilómetros del casco urbano de Bahía Negra, desde donde se desplazaron los uniformados para llegar a verificar el hecho denunciado.

El cuerpo fue divisado en la mañana de este lunes, mientras que los agentes policiales lograron llegar hasta el sitio en horas de esta madrugada, luego de sortear los precarios caminos de la zona. En este sentido, el comisario Filiberto Barrios mencionó que al llegar al lugar se encontraron con sus pares del Departamento de Investigaciones, a cargo de su camarada, el comisario César Casco.

En el sitio, los agentes procedieron a observar el cadáver de lo que sería una persona de sexo masculino, tendido en el suelo en decúbito dorsal, sin que se observen heridas visibles en el cuerpo, a excepción de una parte del rostro que se encontraba desfigurado, presumiblemente por animales salvajes de la zona.

A un costado de la víctima se encontraba una mochila y, tras la inspección, se pudieron encontrar documentos personales que, observando al difunto y cotejando las fotos, se evidenció que se trata de un ciudadano de Dinamarca, Ole Kristjansen, de 67 años de edad, y según su pasaporte ingresó al país a mediados de noviembre de este año.

También se encontró una cédula verde de una camioneta Toyota Hilux 4x4, 2025, color blanco, con chapa AAVV 516. El vehículo se encontró en la entrada del observatorio del parque, distante a unos 5 kilómetros, y debido a la lluvia registrada en la zona, se torna un poco difícil llegar al lugar para realizar la verificación. La habilitación del rodado está a nombre de lo que sería una empresa, Weston S.A.

Además, se localizó una tarjeta para carga de combustible de Petropar a nombre de la misma empresa; tres tarjetas de débito Business, Visa y crédito respectivamente; cuatro botellas plásticas de agua de un litro, dos vacías, una cargada y la otra contenía agua hasta la mitad.

El hecho se comunicó al fiscal de Fuerte Olimpo, Gabriel Rolón, quien con su comitiva buscaba trasladarse hasta la zona de Mariscal Estigarribia, hasta donde los uniformados están llevando el cuerpo de la persona. Sin embargo, todo se dificulta debido a la lluvia que se está registrando en el Alto Paraguay.

Según el comisario Barrios, el extranjero habría fallecido hace más de 48 horas, debido esto al estado de descomposición y a la denuncia recibida de parte de personas que encontraron el cuerpo, sin descartarse que pudo haber sido más días; esto recién lo certificará el forense cuando realice la inspección, dijo el uniformado.

Se cree que la persona estaba como turista visitando la zona del parque Cerro León y que comenzó a caminar sin prever el intenso calor de los últimos días, donde la temperatura superaba los 45º en esa parte del Chaco.