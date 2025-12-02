Bancos Atlas y Familiar alertan sobre daño a la seguridad jurídica

Luego de que se confirmara la suspensión de la fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar, expresaron su posición. El proceso, que llevaba más de un año de trabajo, quedó detenido por una medida judicial impulsada por ITTI SAECA, empresa proveedora del software bancario en litigio.

Según el expediente, el juez Juan Francisco Blanco Bogado concedió en tiempo récord —literalmente cero segundos entre una providencia y la resolución— la cautelar que impidió al BCP continuar con la evaluación de la fusión.

César Barreto, vocero del Banco Familiar, calificó el momento como “una muy mala noticia” para el sistema financiero y para los clientes de ambas instituciones.

“Estábamos en el minuto 89 del proceso. No podemos seguir en un estado de incertidumbre”, afirmó.

Barreto sostuvo que la medida judicial se basó en reclamos infundados sobre el desarrollo de un nuevo software. “No tiene sentido. Familiar usa un sistema desde 1993 y solo estábamos adecuando módulos. Cumplimos cada requisito del BCP”, dijo.

“Hoy vivimos inseguridad jurídica”

Consideró que seguir con el proceso sin certezas sería irresponsable. “Somos bancos grandes, con miles de clientes. Teníamos un plan de crecimiento y hoy vivimos inseguridad jurídica. Tuvimos que suspender para evitar riesgos mayores”.

Por su parte, Juan Carlos Martin, vocero del Banco Atlas, destacó que el contrato con ITTI establece que cualquier diferencia debe dirimirse por arbitraje, mecanismo que ya está en curso. “No entendemos por qué se otorgó una cautelar cuando la discusión debía resolverse en arbitraje. Ese proceso aún no terminó”, señaló.

El vocero relató que, para evitar conflictos sobre el software, ya habían decidido que la nueva entidad utilizara el core bancario de Banco Familiar. “Si ese sistema se iba a usar, ¿por qué se nos exigía negociar un nuevo pago por un software que no iba a ser implementado? No tiene lógica”, expresó.

Martin lamentó que, pese a haber cumplido todas las exigencias técnicas del Banco Central, la operación se frenara en el último tramo. “Esto golpea al sistema financiero. Empezamos el proceso en agosto del año pasado y hoy no sabemos cuándo terminará este litigio”.

Una suspensión con impacto país

Para ambos bancos, la suspensión no solo afecta al proyecto de fusión, sino que instala un precedente negativo para el clima de inversión. “Hoy se escribió una página triste para el sistema financiero paraguayo”, concluyó Martin.

Tanto Atlas como Familiar dejaron abierta la posibilidad de retomar el proceso en el futuro, pero solo si el panorama jurídico ofrece garantías. Por ahora, la fusión queda congelada.