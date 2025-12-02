Comunidad indígena espera la terminación de viviendas construidas por el MUVH

La comunidad La Paloma actualmente está conformada por 60 familias, equivalentes a unos 180 habitantes, incluidos niños y personas mayores. El asentamiento cuenta con 213 hectáreas, donde los lugareños se dedican a la producción agrícola y a la cría de animales menores que son comercializados en el mercado local.

Conforme a la manifestación del principal líder del lugar, César Dosanto, luego de varios años de reclamos a las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y de las demás instituciones nacionales, en este 2025 se logró la concreción de numerosas obras de mejoramiento mediante las constantes luchas que vienen realizando desde la creación del asentamiento en el año 2011.

Entre los beneficios obtenidos, el dirigente destacó justamente la construcción de las primeras 23 casas por el Ministerio de la Vivienda, que en estos momentos en su mayoría se encuentran a la altura del techo, además del mejoramiento del camino vecinal que une la población con la calle San Felipe, que a su vez sale a la ruta asfaltada PY08. Asimismo, comentó que también se consiguió la edificación de un aula de material cocido para la escuela de la comunidad con la Gobernación de San Pedro, la ampliación del tendido eléctrico, un pozo artesiano, entre otros, subrayó.

Pedido de más construcciones

Recordó que todavía falta construir más casas para otro grupo de pobladores que no ingresó en el primer paquete, pero que existe el compromiso de parte de los representantes del MUVH de que los que faltan se irán completando con otros proyectos para el próximo año, explicó Dosanto.

“Como habitantes de esta comunidad podemos decir que hemos conseguido la concreción de muchas mejoras que estábamos necesitando, a pesar de que todavía nos falta conseguir algunos servicios básicos, especialmente la instalación de un puesto de salud y la construcción de un puente sobre el arroyo Tapiracuai, que además de ser de mucha utilidad para los pobladores de La Paloma también va a beneficiar a la comunidad de Virgen del Carmen, una población indígena colindante a este asentamiento, pero que queda al otro lado del cauce hídrico”, aseveró.

Producción agrícola

Por su parte, otra de las pobladoras Nancy Dosanto, se refirió a la actividad agrícola y a la cría de animales menores que desarrollan las familias del asentamiento, destacando que son las principales fuentes de ingreso de los habitantes desde la creación de la comunidad en el año 2011, recordó.