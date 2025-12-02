Escuela República Argentina clama por mantenimiento a su infraestructura

La Escuela República Argentina comienza a prepararse para lo que será el año lectivo del 2026. Uno de los puntos importantes para la institución es la de su infraestructura, la cual necesita un mantenimiento general, remarcando que tiene 138 años de funcionamiento.

Maribel Ledesma Estigarribia, Directora de la Escuela, comentó: “A inicio de año tuvimos un apoyo importante del Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias, porque teníamos una muralla que se estaba cayendo”.

“Empezamos bien el año en ese sentido, pero siempre hay cuestiones de infraestructura, teniendo en cuenta que nuestra institución tiene más de 138 años de funcionamiento”, remarcó la educadora.

En este tipo de instituciones siempre hay partes de la infraestructura que se tienen que reparar. “Tenemos una casa que está en pie, pero que necesita apoyo, un poco de cariño. Un mantenimiento general”.

“Siempre recibimos ayuda de los padres, de los exalumnos e inclusive de los profesores, quienes ayudan a tener nuestra casa de estudio de la mejor forma posible”, remarcó.

En el establecimiento, una sala de clases está clausurada desde hace dos meses por riesgo de derrumbe. Además, tiene pasillos, baldosas, paredes y techos en pésimo estado.

“Una de las tormentas grandes que vino produjo una socavación, que tiene una salida hacia la calle. No sabemos qué hay debajo de esa aula ni cuán profundo sea y es por eso que se decidió clausurar esa aula", señaló.

Los millonarios muebles chinos de Itaipú no llegaron a este centro educativo para el año lectivo que culminó y aparentemente tampoco llegarán para el que se viene. Los alumnos dieron clases sentados en viejos pupitres llenos de astillas y deteriorados.

La mejora de la infraestructura escolar y el cambio de muebles son deseos de los estudiantes, que también quieren modificaciones en el sistema educativo.