MEC: cómo terminaron las clases en emblemáticas escuelas de Asunción

Las clases terminaron el viernes pasado en las escuelas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que registra a alrededor de 1.200.000 estudiantes matriculados en todo el país. Abarca a unos 7.500 establecimientos educacionales.

Uno de los locales más golpeados por la falta de inversión es la Escuela Básica N° 1 y Colegio Nacional República Argentina, ubicada en pleno microcentro de Asunción, a poco más de un kilómetro del edificio central de la cartera educativa.

En el establecimiento, una sala de clases está clausurada desde hace dos meses por riesgo de derrumbe. Además, tiene pasillos, baldosas, paredes y techos en pésimo estado.

Algunos sectores en la escuela lucen con el piso en ruinas, como si un batallón entero hubiera pasado por el local y destruido todo a su paso.

Promesa de inversión

Durante una visita para revisar la provisión de almuerzo escolar en la escuela República Argentina, el ministro de Educación, Luis Ramírez, había prometido una inversión para reparar de forma integral la emblemática institución educativa, que cumplió 138 años de fundación, este 2025.

Los millonarios muebles chinos de Itaipú tampoco llegaron a este centro educativo. Los alumnos dan clases sentados en viejos pupitres llenos de astillas y deteriorados.

La mejora de la infraestructura escolar y el cambio de muebles son deseos de los estudiantes, que también quieren modificaciones en el sistema educativo.

“Queremos más motivación, no tenemos quejas hacia los profesores, pero le pediríamos al MEC que impulse la motivación para estudiar”, indicaron a ABC las alumnas Brenda y Juliana, del noveno grado.

Mejoras necesarias, pero insuficientes

Patricia Aquino, directora de la Escuela Básica N° 2 Celsa Speratti, también en el microcentro capitalino, explicó que el MEC invirtió G. 248 millones en la mejora edilicia.

La institución tenía humedad y grietas en las paredes del patio y en los pabellones, que pudieron resolverse con estos fondos.

Sin embargo, la directora expresó que todavía necesitan de más recursos, por ejemplo, para renovar todo el sistema eléctrico.