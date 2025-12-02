Mafia de los pagarés: víctimas amenazan con voto castigo e instalarse frente a la casa de parlamentarios

Desde el sector afectado por la “mafia de los pagarés” esperaban que hoy se trate la cuestión en Cámara de Diputados, sin embargo, no aparece ni en el orden del día. Por su parte, la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés, dio a conocer datos numéricos sobre las víctimas. La mayoría fueron mujeres, docentes y personas oriundas del interior del país.

“Vamos a instalarnos en las casas de cada diputado, en el interior y también en la capital”, manifestó Pedro Coronel, coordinadora de víctimas.

Temen que llegue el receso parlamentario y no se trate el “proyecto de ley mafia de los pagarés” impulsada para proteger a las víctimas de un esquema de estafa y usura que involucra el uso indebido de pagarés.

Agregó que de no tratarse antes del receso parlamentario, que inicia el próximo 21 de diciembre y se extiende hasta el 1 de marzo, instalarán carpas con guardia permanente todos los días de la semana frente a los domicilios de los parlamentarios.

“El objetivo será que ellos puedan saber lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pasamos, que sepan lo que es una medida de presión, por un lado, y por otro lado, también es una medida de supervivencia porque la gente está sin comida prácticamente”, manifestó.

Otra de las víctimas agregó que se trata de un proyecto de ley de emergencia judicial que se aprobó ya en septiembre en Cámara de Senadores por unanimidad.

“Ese proyecto no fue tratado aún en Diputados, solamente necesita la sanción de modo a que de esa manera se pueda proteger a la gran mayoría de las víctimas, sería un paso muy importante. Hoy nuevamente no aparece en el orden del día, nos indigna eso a nosotros”, lamentó.

Además, dijo que el interés de los diputados es vacacionar y no encontrar una solución al problema que tienen.

Amenazan con voto castigo

“El 77% de los compañeros afectados están afiliados al Partido Colorado, ¿cómo nosotros vamos a votar a estos? Ahora lo que decimos nosotros, 2026 año político, ¿cómo van a ir a pedir votos a estas personas hambreadas?, ¿con qué autoridad moral van a ir a pedir votos? y que eso sea un mensaje para ellos, que el cargo que ellos ocupan, que ellos ostentan es para servir al pueblo, para vigilar la democracia, no para beneficios personales, como aparentemente lo es, porque esa es la realidad. Debemos desterrar porque esa también es una de las causas de la raíz de la mafia en nuestro país”, enfatizó.