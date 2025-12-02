San Miguel: piden reparación urgente de caminos destruidos

Caminos en pésimo se observan en la compañía Ysypo Potrero del municipio de San Miguel, Misiones, lo cual denota el nulo interés por parte de las autoridades, ya sean municipales o departamentales por mejoras las condiciones de vida de la población de la zona.

Pobladores señalaron que, desde hace años, no se realiza una reparación adecuada. Indicaron que, en unas pocas ocasiones, enviaron operarios y un par de equipos viales, pero se limitaron a realizar raspajes, los cuales, con la primera lluvia, se destruyen por completo.

Además, los lugareños mencionaron que, a menudo, realizan colectas para ejecutar reparaciones parciales y así garantizar un tránsito mínimo. Afirmaron que, pese a sus reclamos, las autoridades responsables no les prestan atención.

“Ya no sabemos qué hacer. Nuestro camino está en muy malas condiciones; en ocasiones, tengo que salir a pie hasta un lugar un poco más ‘lindo’, digámosle, para subir a mi motocicleta, porque, con el estado del camino, tengo miedo de caer y fracturarme”, indicó Dominga Caballero Servín, pobladora de esta comunidad.

“Este sufrimiento lo estamos padeciendo hace, mínimamente, seis años, ya que no se hace un trabajo en condiciones; si es que se repara, es porque entre los vecinos nos juntamos y colaboramos para hacer las reparaciones mínimamente. Las autoridades nos vienen a hacer caso solo en época de elecciones, pero pasa todo eso y ya nos dejan en el olvido”, agregó.

La misma mencionó que, en varias ocasiones, ya han presentado los pedidos ante la Municipalidad de San Miguel, a la que pertenece esta compañía, pero la actual intendenta, Elvina González de Díaz (ANR), jamás les hizo caso, acotó Dominga Caballero Servín.

Pedro Ramos, otro lugareño, dijo que el mal estado del camino empeora en días de lluvia, dejándolos totalmente incomunicados. Pidió a las autoridades que los escuchen para realizar las reparaciones respectivas.

“Circular hasta en motocicleta en nuestro camino es muy complicado e, inclusive, el mal estado ocasionó la caída de un motociclista, causándole la rotura de un brazo. Por eso pedimos asistencia urgente”, agregó.

Según los vecinos, los trabajos que se tienen que realizar son la carga de ripio en todos los tramos y la canalización adecuada en cada costado para evitar que el agua se quede estancada en medio de la ruta.