Corte rechaza reconsideración de exfiscala que no fue confirmada

En la sesión anterior, la Corte Suprema de justicia (CSJ) resolvió no confirmar a la entonces fiscala Laura Ávalos Amarilla, quien era la única integrante de la terna para fiscal itinerante presentada por el Consejo de la Magistratura (CM), órgano al que se devolvió la terna. En consecuencia, el cargo se declaró vacante.

“No hallo méritos laborales para la confirmación de esta propuesta” expresó el primer opinante, el ministro César Garay Zuccolillo, al votar por la no confirmación de Ávalos como fiscala itinerante, voto acompañado por los demás integrantes de la máxima instancia judicial.

Si bien en la sesión de aquel entonces los ministros no entraron en detalles respecto a los motivos considerados para descartar la confirmación de Ávalos, la actuación de la agente fiscal ya había sido duramente cuestionada por el ministro Víctor Ríos Ojeda, en una sesión del pleno realizada en mayo pasado.

Cuestionada actuación en caso de delitos ambientales

En aquella oportunidad, Ríos citó el caso de Miguel Antonio Bibolini Barriocanal y Nicol Bibolini Bohn, acusados por la deforestación de cerca de 3.000 hectáreas en el Chaco, para quienes Ávalos pidió sobreseimiento definitivo previa aceptación de un cambio de calificación y ofrecimiento de G. 50 millones en concepto de reparación del daño.

Hoy, en la sesión plenaria ordinaria, el ministro Garay recordó nuevamente dicha intervención, durante el estudio del recurso de reconsideración planteado por Ávalos.

El ministro Garay expresó que la petición de Ávalos “parece estar huérfana de algún fundamento válido” y señaló que las apreciaciones subjetivas y otras de orde personal expuestas por la recurrente, no afectan ni desmeritan la decisión adoptada por la Corte, en ejercidio de su potestad constitucional.

Según ministro, Laura Ávalos no acudía a la Fiscalía en días laborales

“Aquí se ha omitido algo que ya que hay una insistencia de la recurrente, ella prestaba servicios en la unidad de San Antonio de Padua y abruptamente fue trasladada en condición de penitencia a la circunscripción judicial Boquerón. Hicimos las averiguaciones pertinentes con la superioridad jerárquica y nos explicó que no se iba a trabajar a esa Fiscalía en días laborales, algo que constató en persona en más de una ocasión el superior jerárquico”.

“Ya en su desempeño no ha tenido la aprobación de las entidades corporativas ni de las fuerzas vivas, basta con mencionar el caso de ecocidio, en que se dañaron bosques vírgenes y como toda condena o pena, se impuso una multa realmente irrisoria y risible, condescendiendo a quienes tenían responsabilidad penal en el caso y otras...”, explicó Garay, al justificar su voto por la desestimación del recurso.

Esta postura fue acompañada por los ministros Gustavo Santander Dans, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón, Luis María Benítez Riera y César Diesel.