Corte no confirma a fiscala, declara cargo vacante y pide nueva terna al CM

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunió hoy en sesión extraordinaria para estudiar ternas para jueces y fiscales de diferentes fueros y ciudades del país, entre ellas la terna para fiscal itinerante en la que la fiscala Laura Ávalos Amarilla era la única integrante.

“No hallo méritos laborales para la confirmación de esta propuesta” expresó el primer opinante, el ministro César Garay Zuccolillo, al votar por la no confirmación de Ávalos como fiscala itinerante.

El voto de Garay fue acompañado en forma unánime por los ministros Víctor Ríos, Manuel Ramírez, Gustavo Santander, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez, Luis María Benítez Riera y César Diesel.

Corte solicita nueva terna al Consejo de la Magistratura

En consecuencia, se declaró vacante el cargo de fiscal itinerante ejercido hasta entonces por Ávalos y dispuso notificar de esta decisión al Consejo de la Magistratura (CM), para la elaboración de la terna correspondiente.

En una sesión ordinaria de la CSJ en mayo pasado, el ministro Víctor Ríos Ojeda cuestionó duramente la actuación de distintos fiscales y jueces en causas abiertas por delitos ambientales y detalló una serie de irregularidades que quedaron al descubierto con una auditoría ordenada por la máxima instancia judicial.

Cuestionamientos por actuación en caso de delitos ambientales

A modo de ejemplo, en la ocasión Ríos citó el caso de Miguel Antonio Bibolini Barriocanal y Nicol Bibolini Bohn, acusados por la deforestación de cerca de 3.000 hectáreas en el Chaco, para quienes Ávalos pidió sobreseimiento definitivo previa aceptación de un ofrecimiento de G. 50 millones en concepto de reparación del daño.

“El mismo comportamiento del Ministerio Público se constituye en el lugar, comprueba, recolecta todos los elementos de juicio pertinentes, acusa y en la audiencia preliminar el mismo modus operandi: modifica la calificación para otorgar la suspensión condicional del procesamiento”, dijo Ríos en aquella oportunidad.

Ríos incluso abogó por una reunión de trabajo con el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, para instar a los fiscales a que “hagan su trabajo”.

“Esto es lo que manifiesto e insisto en lo siguiente: O hay ignorancia de la ley o hay directamente complicidad. Esta es una situación que cuando termine tanto los procesos de auditoría que tenemos en la Corte como este proceso que tenemos en instancia del fiscal general del Estado, vamos a poder dirimir realmente la situación” sostuvo Ríos en la sesión pública de la Corte Suprema de Justicia.

Anteriormente, la actuación de la fiscala Ávalos fue cuestionada por una comerciante a la que acusó y llevó a juicio y que recuperó su libertad tras permanecer tres años en prisión. La mujer fue absuelta por un Tribunal de Sentencia en un juicio oral y público que concluyó en marzo de 2018, decisión que fue confirmada en instancias superiores.

Magistrados confirmados juran el 1 de diciembre

Por otro lado, la Corte confirmó a Zoraida Olguín Moreira como jueza de Paz de Benjamín Aceval y al juez penal de Garantías de Asunción Miguel Angel Palacios Méndez.

En Concepción, fueron confirmados como César Ibarra Barreto como juez penal y Celsa Estela Sanguinez de Galiano como jueza en lo civil y comercial y jueza penal itinerante en Alto Paraná, Evangelina Villalba Montanía.

Asimismo, la Corte confirmó como fiscales interinantes a Armín Echeguren Cuevas y Benjamín Maricevich Farías. Con relación a este último, el ministro Garay se abstuvo de votar que existe un trámite contra el mismo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En Central, fueron confirmados defensores para Lambaré Nancy Elizabeth Giménez y Sonia Mariela Fernández de Barrios y en el fuero especializado Naira Lennyes García Fernández; para Luque Patricia Dolores Chamorro de Álvarez y para Capiatá Liz Paola Portillo de Pereira.

Para la capital se confirmó a la defensora Luz Araceli María González Orella; en Villa Hayes Claudia Patricia Cristaldo Ortiz y María Beatriz Benítez Rodríguez y en Encarnación María Beatriz Benítez Rodríguez.

Los magistrados confirmados juran el próximo 1 de diciembre, fecha igualmente establecida para el juez penal de Garantías Yoan Paul López, quien se encontraba fuera del país cuando fue confirmado.