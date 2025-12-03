Día Internacional de las Personas con Discapacidad: en Paraguay piden que se respeten los derechos

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad busca promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todas las áreas de la sociedad y el desarrollo. En Paraguay piden más inclusión, ser escuchados y que se respeten los derechos adquiridos.

Puntos claves

Concienciar sobre su situación particular en los ámbitos político, social, económico y cultural.

Fomentar la plena inclusión y participación efectiva de este colectivo en la sociedad en todos los niveles.

Visibilizar las barreras que enfrentan diariamente y promover una sociedad más accesible, equitativa e inclusiva.

El abogado Alexis Manuel Duarte Vidallet, presidente de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual, y vicepresidente primero de la Unión Latinoamericana de Ciegos, asegura que existe cierto avance en materia de reconocimiento, sin embargo, “aún falta mucho”.

Lo que falta “ajustar”

Indica que el principal punto que “falta ajustar” es la reivindicación en diversos aspectos como la atención a las personas con discapacidad, billetaje electrónico y gratuidad del pasaje para la persona con discapacidad y su acompañante.

Respecto al billetaje, manifestó que existe una gran burocracia entre las instituciones involucradas: Senadis, Viceministerio de Transporte y las empresas MAS y Jaha.

Cinco puntos para tener una mejor calidad de vida

Inclusión laboral. Mayor accesibilidad arquitectónica. Más apoyo integral. Acompañamiento a la Ley de inclusión. Acceso a salud y educación.

Piden que las instituciones del Estado tengan en cuenta a las organizaciones, ya que son ellas las que tienen mayor conocimiento de los principales problemas, las deficiencias, fortalezas y debilidades de este sector. “Estamos dispuestos a trabajar en conjunto”.

La discriminación

“La discriminación es muy amplia, pero en este caso, hay ciertas situaciones que todavía se tienen en cuenta, especialmente en lo laboral y como sociedad tenemos todavía acentuada en algunos aspectos”, analizó.

Agregó que depende mucho de la educación y formación de las personas.

Lo que se necesita para “estar mejor”