Medio año después de ningunearlas, cartistas “se acuerdan” de personas con discapacidad

En mayo del año pasado, el presidente de la República Santiago Peña y su aplanadora cartista en Diputados habían enterrado el proyecto de “Ley Nº 7453/2025, “que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social”, con el argumento de que supuestamente no había presupuesto y que presentarían otra propuesta más “específica”.

Tuvieron que pasar seis meses y el ninguneo recurrente a otro proyecto presentado por el diputado colorado disidente Roberto González (ANR, Añeteté) para que ahora “repentinamente” les surja la “preocupación” por la personas con discapacidad.

“Primera reunión técnica con las instituciones y responsables del Área Social, comprometidos a construir y elaborar un proyecto de ley responsable y sostenible a favor de las personas con discapacidad en nuestro país", informó esta tarde el vicelíder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto (ANR, HC).

Este estuvo acompañado en la reunión del presidente de la Cámara Baja, el diputado cartista Raúl Latorre y el vicepresidente primero, el diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B), junto al titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Félix Fernando Ortellado y otros funcionarios.

Incluso el propio Meza en mayo pasado había tildado de “pecho frío” a los asesores del presidente de la República, Santiago Peña que le habían recomendado vetar el proyecto anterior, sin embargo ahora es uno de los que encabeza.

El anuncio de Del Puerto fue sobre iniciar recién ahora la elaboración de un nuevo proyecto, es decir, no hay un plazo para su presentación, mientras las personas con discapacidad severa siguen aguardando.

El proyecto de González -que no quiere ser tratado por el cartismo- plantea que personas con discapacidad severa sean incluidas en el programa Tekopora sin distinción de edad.

Actualmente, las personas con discapacidad pueden ser incluidas en este programa y recibir la pensión correspondiente (G. 724.762 en la actualidad) recién a los 60 años, edad a la que muchos de ellos ya no llegan.

“Aprueban la pensión para adultos mayores “pescando el voto de los abuelos y abuelas, pero resulta que estos autistas (u otras personas con discapacidad) no votan, entonces no les es rentable decantarse por este mismo discurso. Les es rentable tratar de favorecerlos a aquellos a los que mañana le vamos a exigir cobrarles factura”, había repudiado semanas atrás el diputado González tras una nueva postergación de su proyecto.