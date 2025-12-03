Exfuncionarios de Yacyretá reclaman su reincorporación tras 17 años de servicio

Los extrabajadores Nélida Caballero y Cristóbal Ramírez Cabrera detallaron que la movilización busca que la EBY revierta las desvinculaciones y los reintegre a los sectores donde se desempeñaban. Manifestaron que sus ceses se dieron de forma abrupta, sin previo aviso ni explicación institucional.

Calificaron la medida como injusta, ya que cumplían funciones de manera regular desde hace más de una década y media. Aseguran que la situación los coloca en un escenario crítico. La falta de ingresos afecta directamente el bienestar de sus hogares.

Nélida Estela Caballero, quien permanece encadenada a uno de los portones principales, recordó que trabajaba en el área de Seguridad e Informaciones de la sede San Cosme y Damián (Itapúa).

Relató que, tras 17 años de labor continua, fue notificada de que quedaba fuera de la institución. La mujer señaló que es el único sustento de su familia, por lo que la medida la dejó en una situación desesperante. “Solo quiero recuperar mi trabajo”, expresó. Añadió que la incertidumbre golpea fuertemente a su entorno familiar.

Por su parte, Cristóbal Ramírez comentó que lleva casi un año reclamando la revisión de su despido, el cual —según afirma— se produjo sin causa alguna.

Durante 17 años trabajó en la planta de agua de la institución, de donde fue apartado sin recibir explicación. Sostiene que tampoco se le abonó lo que le correspondía por antigüedad. Su familia atraviesa momentos difíciles y su esposa está próxima a dar a luz. “Me tiraron afuera sin motivo”, lamentó el trabajador.

Desde la Entidad Binacional Yacyretá informaron que la institución atraviesa una delicada situación financiera, lo que obliga a la aplicación de recortes internos.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la reducción del plantel de funcionarios, explicaron. Indicaron que la desvinculación o reincorporación del personal es atribución exclusiva del director paraguayo, Luis Benítez.

Señalaron además que las decisiones responden a un plan de racionalización administrativa. No obstante, los manifestantes afirman que sus casos deben ser revisados individualmente.