Vecinos de Loma Pero exigen reinicio de obras en la Ruta del Progreso

Los vecinos de la comunidad de Loma Pero de San Juan Bautista, Misiones, nuevamente salieron a manifestarse por el reinicio de obras del tramo tres de la Ruta del Progreso, que está paralizado hace 14 meses.

La paralización de obras obedece a la rescisión del contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa adjudicada para dicho trabajo, que fue Caldetec Ingeniería, lo cual fue a causa de la falta de documentación de esta última, requerida por la institución estatal para la continuación de las obras.

Tras ocurrir esta situación, el MOPC adjudicó a la segunda empresa que se presentó al llamado a licitación pública, que es MM Construcción, cuya vigencia de contrato va del 07 de julio del 2025 al 07 de enero del 2027, cuyos trabajos debían haberse reiniciado de manera inmediata.

Pero la situación fue diferente, ya que la empresa MM Construcción realizó algunos ajustes al proyecto de obras, cuya aprobación, según lo mencionado, fue recién a mediados de octubre, pero se encontraron con otra traba, que es la falta de desembolso de los recursos económicos para reiniciar los trabajos, situación que aún no se ha dado.

En ese sentido, el martes 25 de noviembre, el intendente José Luis Benítez se reunió con el vicepresidente Pedro Alliana, quien se comprometió a gestionar la solución del conflicto y a garantizar el reinicio de las obras el 1 de diciembre. Sin embargo, esa promesa no se cumplió y los trabajos nunca fueron retomados.

“Estamos realizando nuevamente nuestra movilización exigiendo el reinicio de las obras. En esta ocasión vinimos hasta el vacío campamento de las empresas adjudicadas para los trabajos de la Ruta del Progreso en todo su tramo. Hoy le decimos a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que ya no vamos a parar; nuestra medida de fuerza se levanta el día que las maquinarias estén en pista”, señaló José Ortiz, presidente de la comisión vecinal.

Los vecinos piden que la prioridad a partir de ahora sea el tramo tres que afecta a la comunidad de Loma Pero, que es una distancia de 5.35 km hasta la ruta PY01. “Hoy nosotros vamos a cerrar dos horas la ruta, pero desde la próxima semana ya será todos los días de manera drástica, ya que el MOPC se hace de la vista gorda a esta situación”, agregó Ortiz.

La reunión que tuvo el intendente José Luis Benítez con el vicepresidente Pedro Alliana sólo arrojó promesas que nuevamente no se cumplieron. “En este caso estamos viendo que solamente falta voluntad política de las autoridades del MOPC”, acotó.

Están anunciando incluso cerrar la ruta PY01 si es que en estos días no se llega a reiniciar las obras mencionadas.