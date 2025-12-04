A Ultranza: ahora Gianina García habla de “error judicial” y pide su libertad

La uruguaya procesada en el caso A Ultranza Py, Gianina García Troche, mediante los abogados defensores Hugo Núñez y Daniel Garcete, solicitó su inmediata libertad aludiendo a un “error” cometido por la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, relacionado a la falta de resolución sobre un incidente de cambio de calificación y revocatoria de prisión.

En este sentido, la procesada solicita la aplicación de la resolución ficta, en base a lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal (CPP).

El artículo 141 dice textualmente lo siguiente: “Demora en las medidas cautelares personales: Resolución ficta. Cuando se haya planteado la revisión de una medida cautelar privativa de libertad o se haya apelado la resolución que deniega la libertad y el juez o tribunal no resuelva dentro de los plazos establecidos en este código, el imputado podrá urgir pronto despacho y si dentro de las veinticuatro horas no obtiene resolución se entenderá que se ha concedido la libertad. En este caso, el juez o tribunal que le siga en el orden de turno ordenará la libertad.

Una nueva medida cautelar privativa de libertad sólo podrá ser decretada a petición del Ministerio Público o del querellante, según el caso”.

De acuerdo con el escrito presentado, el 11 de septiembre de 2025, la defensa de García planteó un incidente de “revocatoria del auto de prisión e incidente de cambio de calificación”, y la aplicación de un arresto domiciliario. Ante esta petición, el 12 de setiembre, la jueza Rosarito Montanía fijó fecha para la audiencia de revisión de medidas.

Sin embargo, la defensa había desistido de la audiencia de revisión de medidas, ese mismo día en que se fijó fecha para la misma, por lo que el juzgado suspendió la diligencia bajo nota de incomparecencia.

Pese a ello, la defensa presentó un pedido de “dar trámite al incidente de revocatoria del auto que dictó la prisión preventiva e incidente de cambio de calificación”; pero, por proveído del 15 de setiembre el juzgado “dio trámite al escrito incidental de revocatoria de autos de prisión y cambio de calificación, disponiendo que el traslado al Ministerio Público por el plazo de ley”.

La Fiscalía por su parte contestó y solicitó el rechazo del incidente el 18 de setiembre, mientras que la defensa, contestó el 21 de setiembre, en carácter de urgimiento, elevando la solicitud de que se haga lugar al cambio de calificación y se otorgue la sustitución de la prisión preventiva. Sobre este pedido, hasta hoy el juzgado no se expidió, según la defensa.

Juzgado debe resolver pedido de libertad de Gianina García

El pedido de libertad inmediata hecho por la defensa de Gianina García cayó en el juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado a cargo de Lici Teresita Sánchez, quien actualmente está siendo interinada por su colega Osmar Legal.

En ese contexto, el magistrado solicitó informes al juzgado de Rosarito Montanía, que es en el cual se tramita la causa contra Gianina García Troche, por presunto lavado de dinero en el marco del caso A Ultranza Py. Es preciso señalar que la misma es pareja de Sebastián Marset, requerido por las justicias de Paraguay, Bolivia, y Estados Unidos.

Investigación a pareja de Sebastián Marset

La uruguaya Gianina García fue imputada en el marco del caso A Ultranza Py el 22 de febrero de 2022; posteriormente, se declaró su rebeldía y se suspendieron los plazos hasta el 20 de mayo de 2025, cuando finalmente fue puesta a disposición de la justicia paraguaya, tras ser extraditada de España, donde cayó detenida el 17 de julio de 2024, luego de ser expulsada de Dubái.

El Ministerio Público investiga a Gianina García por supuestamente haber constituido una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.

En noviembre de 2023 se confirmó que la notificación roja que pesaba sobre ella fue borrada momentáneamente por agentes de la Policía Nacional de Paraguay, lo que habría permitido que García Troche pueda trasladarse de un lugar a otro por un periodo breve de tiempo.

El 25 de abril pasado, la Audiencia Nacional de España dispuso la entrega de García a las autoridades paraguayas luego de que haya sido rechazada la solicitud de asilo planteada por su defensa en el país europeo.