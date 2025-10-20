Corte ratifica legalidad de proceso a pareja de Marset en caso A Ultranza

Con la decisión adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia ratificaron el rechazo de los incidentes planteados por la defensa de Gianina García Troche, confirmando así la validez del proceso que afronta la pareja del presunto narco prófugo Sebastián Marset, por supuesto lavado del dinero proveniente el narcotráfico, en el caso A Ultranza.

El recurso extraordinario de casación fue interpuesto por los abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete contra del Auto Interlocutorio N° 202 del 12 de setiembre de 2025, por el cual la Cámara de Apelaciones confirmó la resolución de la jueza de Garantías Rosarito Montanía, quien a su vez rechazó los incidentes de nulidad absoluta de actuaciones por violación de garantías constitucionales, extinción de la acción penal, perentoriedad de la etapa preparatoria, violación del plazo y debido proceso, promovidos por la defensa.

“La presentación aducida no cumple las disposiciones de forma, dado que la resolución recurrida no es objetivamente impugnable por esta vía. La misma no tiene el efecto ni la virtualidad de poner fin al procedimiento, extinguir la acción o la pena, o denegar la extinción, conmutación o suspensión de la pena, según lo preceptuado por el Art. 477 del Código Procesal Penal”, resalta parte del Auto Interlocutorio N° 671 dictado por la Sala Penal el pasado 14 de octubre.

Tanto la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía como el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, coinciden en que no se violó el derecho a la defensa ni ninguna otra norma que vicie de nulidad el proceso abierto contra García Troche.

Proceso contra la pareja de Marset

Según la Fiscalía de Paraguay, Gianina García Troche constituyó una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.

En noviembre de 2023 se confirmó que la notificación roja que pesaba sobre ella fue borrada momentáneamente por agentes de la Policía Nacional de Paraguay, lo que habría permitido que García Troche pueda trasladarse de un lugar a otro por un periodo breve de tiempo.

El pasado 25 de abril, la Audiencia Nacional de España dispuso la entrega de García a las autoridades paraguayas luego de que haya sido rechazada la solicitud de asilo planteada por su defensa en el país europeo.

En el marco del proceso en Paraguay, la expectativa de pena para los hechos atribuidos a García Troche es de entre 5 y 25 años de prisión. La procesa cumple prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue, bajo estrictas medidas de seguridad.

Buscar desmarcarse de actividades de Marset

El pasado lunes (14 de octubre) Gianina García Troche prestó declaración indagatoria, por primera vez, ante el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak, desde su extradición, el 21 de mayo de 2025, pues había sido detenida el 17 de julio de 2024 en el aeropuerto de Madrid, en España.

De acuerdo con lo que se expone en la declaración de la procesada, la misma señaló que “yo eludí la justicia porque cuando me sacaron la orden de captura, mi hijo era muy pequeño, yo tengo cuatro hijos, y en ese momento el más chico tenía 1 año y estaba amamantando”.

Añadió que intentó ingresar a Dubái, “pero no me dejaron entrar porque tenía 12 alertas, hasta incluso de terrorismo. Eso fue el 15 de junio de 2024, los cuales todas esas alertas (se) derrumbaron”. Posterior quedó retenida ahí y luego fue expulsada a España, donde fue detenida para ser extraditada a Paraguay.

En otro momento de su declaración Gianina García Troche aclaró “no soy esposa de Sebastián Marset, soy madre de sus hijos, no me casé, conviví con él, pero hoy en día no estoy más con él, hace un año y medio que ya no estoy con él, desde el momento que me entregué en España”.