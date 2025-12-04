Nacionales
04 de diciembre de 2025 - 18:48

Concepción: ciudadanía dejó de adoptar perros por temor a leishmaniasis en caninos, aseguran desde la organización Pro Animal

Foto
Perros en adopción en Pro Animal. En el albergue no existen perros con leishmaniasis, aseguraron los responsables del local ubicado en la ciudad de Concepción.

La gente tiene temor de adoptar perros ante la proliferación de casos de leishmaniasis en animales caninos. Muchos perros aguardan un hogar mientras están en un refugio temporal de la organización Pro Animal, que actualmente ya no tiene lugar en el albergue. Según los últimos datos, el aumento de la enfermedad es considerable en la capital del primer departamento.

Por Aldo Rojas

En las últimas semanas se dieron a conocer cifras sobre el aumento de casos de leishmaniasis en caninos en la ciudad de Concepción, lo que generó un temor generalizado en la sociedad concepcionera. Por ello, muchas personas optaron por no adoptar perros que están bajo el cuidado de Pro Animal.

La encargada de la organización, dedicada al rescate y rehabilitación de animales en situación de calle, sin fines de lucro, Elizabeth Núñez, aseguró que en el albergue no tienen animales con esa enfermedad.

“Animales que rescatamos y se confirma que tienen leishmaniasis, los sacrificamos porque, lastimosamente, no tenemos la capacidad de tratar al animal y la ley dice que se debe sacrificar a ese animal”, expresó.

Actualmente cuesta mucho dar en adopción a animales caninos porque la ciudadanía piensa que en el hogar transitorio se tienen perros que tienen esa enfermedad, lamentó la voluntaria.

“A todos los animales que rescatamos se les practica el test porque pensamos que hay que sacar de circulación al animal para que no siga contagiando a otros animales y también corren riesgos los seres humanos”, explicó Núñez.

Agregó que cuentan con animales muy lindos en el local de Pro Animal, pero actualmente no se está encontrando gente que quiera adoptarlos. Comentó que, si no los dan en adopción, no pueden realizar rescates; esto se da actualmente porque el refugio se encuentra lleno.

Foto
El local está lleno y los voluntarios ya no pueden rescatar animales para ponerlos en guarda.

“Nuestro albergue es un terreno normal, no se puede superpoblar, estamos al límite; el espacio es reducido. Tenemos perros y gatos, hasta 100 animales podemos tener ahí; más de eso no se puede”, señaló.