Educadores no aceptarán adelantar el inicio de clases, dice Sinadi

El presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, manifestó que no tienen mucho que celebrar, pues para el 2026 se tiene, nuevamente, un lapidario presupuesto para el sector educativo.

“Se hizo el mayor esfuerzo posible, pero lastimosamente solamente hay mejoras para contratar psicólogos y orientadores, descuidando otro eje como objetos de gasto muy importantes como la construcción, por ejemplo”, manifestó.

Los indicadores mundiales dicen que se debe tener más o menos un 6% de inversión en Educación, pero acá solo se tiene el 3.8%. “Ojalá que el Ministro de Educación trabaje para fortalecer la educación a través de la alianza público-privada, que es una de las herramientas que nos permitirán crecer”, puntualizó.

A renglón seguido, enumeró las debilidades que existen dentro del sistema de educación, reiterando el bajísimo presupuesto para las escuelas y colegios en términos de gratuidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Gremio de directores pide suspender exámenes a docentes ante aplazos masivos

“Es bueno que los padres sepan que por cada alumno, la institución recibe 20.000 guaraníes como gasto corriente y con eso no se puede hacer nada. Si no fuese por los padres no hacíamos nada”, remarcó Miguel Marecos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También apuntó al concurso público de oposición de más de 10.000 docentes, quienes ya han tenido una oportunidad para formar parte del banco de datos, banco de elegibles, pero el 80% se ha aplazado.

“Otra de las debilidades que hemos detectado es el tema de los sanitarios. Existen todavía muchos baños de letrina, acá, en el departamento central, y ni qué decir en el interior. De igual forma, seguimos con la falta de agua potable en muchas instituciones”, señaló.

El último punto débil tiene relación con el proyecto Hambre Cero. “Hay que hacer un trabajo muy fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde el Ministerio de Educación con el tema de las cocinas y el comedor. Muchos alumnos terminan almorzando en condiciones insalubres”, dijo.

Lea más: El gasto social sigue en aumento: ¿Cuál fue el principal destino de recursos públicos hasta octubre?

“En términos de fortaleza, lo más importante que se ha hecho es el proyecto Hambre Cero. Hoy, en 22 distritos, 900 mil alumnos ya almuerzan y van a seguir almorzando de febrero a noviembre", reconoció el presidente del Gremio de Directores.

Seguido también resaltó que se está haciendo un gran trabajo en la educación inclusiva, con la educación indígena y con el proyecto Ñe’ery.

Postura firme contra el adelantamiento

Por otra parte, Miguel Marecos dejó en claro que todos los gremios ya tienen una postura común, que es la de no adelantar el inicio de clases.

“Seguramente, si el señor ministro nos convoca, estaremos dialogando con él, sentando esa postura. Un trabajador del sector público privado tiene el derecho de que se respeten sus vacaciones y eso no es negociable”, explicó.

Además, apuntó: “Ahora, el tema de las vacaciones de invierno por el mundial, aplaudimos. Ojalá estemos en las instancias finales y entonces sí se puede flexibilizar, analizar la posibilidad de adelantar las vacaciones o de hacer algún tipo de apuesta a través del Ministerio de Educación”.