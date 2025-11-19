El gasto social sigue en aumento: ¿Cuál fue el principal destino de recursos públicos hasta octubre?

Al décimo mes del año, el total de gasto social alcanzó unos G. 29,6 billones, según los datos proporcionados por la Dirección General de Presupuesto del del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con el reporte oficial, el aumento se distribuyó principalmente en tres sectores clave: Seguridad Social, Educación y Promoción y Acción Social. La Seguridad Social lideró el incremento con un 32%, seguida por Educación con un 14% y Promoción y Acción Social con un 12%. Estos rubros fueron los principales responsables del incremento general en el gasto social durante el periodo analizado.

Entre los programas sociales más relevantes, tanto por su ejecución presupuestaria se destacan “Hambre Cero en las escuelas”, los servicios educativos en todos los niveles, la atención de salud en regiones sanitarias y hospitales especializados, la pensión universal para adultos mayores y el programa Tekoporã Mbareté, entre otros.

Distribución y estructura del gasto

De acuerdo al Informe de Gasto Social correspondiente al periodo de enero a octubre del año en curso, el gasto se distribuyó de la siguiente manera:

Educación : Constituye la mayor proporción con el 33% del gasto total, equivalente a G. 9,82 billones.

Salud : Registró una inversión de G. 6,65 billones, lo que representa el 23% del total.

Promoción y Acción Social : Recibió G. 6,20 billones.

Seguridad Social : El gasto llegó a G. 5,98 billones, con una participación del 21%.

Otros: Se destinaron G. 885 billones al resto de los gastos sociales.

El análisis de la ejecución presupuestaria revela que los principales ministerios involucrados en la administración de estos fondos durante los primeros diez meses del año fueron:

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) : Responsable de la transferencia de recursos para Seguridad Social.

Ministerio de Salud : Ejecutó el 98% del presupuesto destinado al área de salud.

Ministerio de Desarrollo Social y MEF : Encargados del 96% de los recursos en Promoción y Acción Social.

Ministerio de Educación y Ciencias: Administró el 87% de los fondos asignados para el sector educativo

Incremento del gasto social

Según el reporte, el incremento sostenido en el Gasto Social busca fortalecer los servicios básicos y mejorar la calidad de vida de la población, haciendo énfasis en la cobertura educativa, la atención sanitaria y la protección social para los sectores más vulnerables.