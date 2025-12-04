Paraguayos en EE.UU. muestran réplica del retablo de la Virgen de Caacupé

La réplica del retablo de la Virgen María en Caacupé y de la Basílica son iguales a la original, fue bendecida en diciembre de 2011 durante una misa especial y se utiliza para las celebraciones anuales en honor a la santa patrona de Paraguay en Estados Unidos. La comunidad paraguaya en Hillsborough mantiene viva esta tradición religiosa realizando festividades y misas en su honor.

Enrique Lombardo, uno de los fundadores del grupo Mater Dei comentó que el objetivo de la réplica fue que los paraguayos puedan asistir a las actividades religiosa y “tener un poco de nuestra tierra”, que les dé la sensación de estar en Caacupé en fechas como la de 8 de diciembre.

El retablo es idéntico al que se encuentra en Caacupé, pero en miniatura. Se trata del arco de madera y flores talladas, hecha por el artesano de Tobatí, Tirso Daniel Rojas Salvioni.

En cuanto a la réplica, en miniatura, de la Basílica también cuenta con los vitrales iguales a la de Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Hicimos una cúpula interna pintada en el azul, es la copia del altar de la Virgen allá en Caacupé, pero tenemos nuestra propia versión del cerro de Caacupé. Hacemos todos los años un cambio”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que surgió como una expresión artística, para que los paraguayos puedan recordar su tierra, “por lo menos un rato y que la Virgen de Caacupé se sienta en su casa, porque eso es un mini Caacupé”.

Novenario casa por casa

El novenario a la Virgen Serrana realizan de una manera diferente, casa por casa. La Virgen visita el domicilio de los paraguayos residentes en la zona, donde se realiza la celebración religiosa.

El encargado de llevar la palabra a los connacionales, desde el año 2016, es el capellán de la Policía Nacional Paraguaya, Neris Vega, quien trabaja en la diócesis castrense.

Comenta que el ministerio que realizan en New Jersey se llama Mater Dei, que inició hace unos 12 años.

Lea más: Conocé la réplica del retablo de la Virgen de Caacupé en Estados Unidos

“Hemos decidido realizar esta misión novenario casa por casa, no lo hacemos en la parroquia, sino que hacemos en las casas y todos los que están cerca van para la celebración. Y todos los años cambiamos de casa”, resalta.

La misa central de este año se realizará el domingo 7 de diciembre, en la víspera, en la parroquia María Madre de Dios, “es la parroquia que nos acoge a nosotros y que nos da el permiso para celebrar la misa por las casas, porque tenemos que tener un permiso especial”.

Agregó que después de la misa se hace un encuentro de comidas típicas, música, cantos y más.

“Es un tiempo de mucha esperanza para ellos, porque ellos trabajan mucho, la comunidad aquí trabaja, ellos no tienen tiempo, es que tienen que trabajar. Más o menos son esclavos del trabajo. Así que en los novenarios existe mucha gente, se llena la casa”, indicó.

Ministerio Mater Dei

“Aquí la gente tiene un ministerio que se llama Mater Dei y que es un ministerio de servicio musical, pero claro, también hacen otros servicios y es el que organiza el novenario de Caacupé, también organiza otra fiesta, como la Virgen la Merced, porque hay muchos de Caraguatay aquí. Es una oportunidad para que los paraguayos se encuentren. Es un encuentro no solamente de fe, sino también de cultura, de arte, de música, a veces se hace peña, nos encontramos y es un alimento humano y también espiritual al mismo tiempo”, detalló.