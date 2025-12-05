CCPA habilita un Departamento de Visas ante creciente demanda por viajes a EE.UU.

El Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) anunció la habilitación de su Departamento de Visas, un nuevo servicio para acompañar de forma integral a quienes buscan tramitar o renovar visas B1/B2 para ingresar a los Estados Unidos.

Este servicio llega en un momento de fiebre por viajar a Estados Unidos debido a la alta expectativa generada por la participación de la Albirroja en el Mundial 2026, que se jugará EE.UU., Canadá y México.

La Embajada de Estados Unidos había comunicado el aumento de citas para entrevistas para la obtención de visas, desde el 1 de diciembre de 2025, ante el masivo interés de ir a Norteamérica.

Ante este escenario, el CCPA vio la necesidad de ofrecer un espacio de contención, claridad y orientación, basado estrictamente en información oficial.

Qué ofrece el nuevo departamento

El Departamento de Visas brindará asistencia en todas las etapas del proceso, como evaluación del perfil del solicitante, revisión de requisitos y documentación, preparación para la entrevista y orientación general sobre el procedimiento.

El objetivo es que los usuarios puedan enfrentar la gestión con orden, comprensión y seguridad. Se busca además que los solicitantes eviten errores frecuentes que suelen generar demoras o rechazos.

El CCPA aclara que la aprobación o rechazo de una visa es facultad exclusiva de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay a través de su Sección Consular, y que ninguna institución o servicio externo puede garantizar ese resultado.

El servicio está dirigido a viajeros, familias, estudiantes, empresas y cualquier persona que desee ingresar a los Estados Unidos por turismo o negocios de corta duración.

Para consultas y agendamientos, el público puede contactar directamente con el Departamento de Visas del CCPA.