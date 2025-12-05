Sorteo Mundial 2026, EN VIVO: Paraguay conoce a los rivales

La FIFA sortea hoy la fase de grupos del Mundial 2026. La selección de Paraguay, que regresa a una Copa del Mundo luego de tres ausencias al hilo, conoce qué llave integra y a qué rivales enfrenta por un lugar a los 16avos de final. La gala comienza a las 14:00, hora de nuestro país, y transmite ABC Cardinal 730 AM.
Sorteo del Mundial 2026, en vivo
12:30 Paraguay, al sorteo tras 16 años
La selección de Paraguay clasificó a la Copa del Mundo luego de 16 años y en consecuencia, regresa a la ceremonia del sorteo de la fase de grupos.
12:00 La FIFA sortea el Mundial 2026
