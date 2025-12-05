Mundial de Fútbol
05 de diciembre de 2025 - 12:48

Sorteo Mundial 2026, EN VIVO: Paraguay conoce a los rivales

La FIFA sortea hoy la fase de grupos del Mundial 2026. Seguilo en vivo por ABC.

Por ABC Color

La FIFA sortea hoy la fase de grupos del Mundial 2026. La selección de Paraguay, que regresa a una Copa del Mundo luego de tres ausencias al hilo, conoce qué llave integra y a qué rivales enfrenta por un lugar a los 16avos de final. La gala comienza a las 14:00, hora de nuestro país, y transmite ABC Cardinal 730 AM.

Sorteo del Mundial 2026, en vivo

12:30 Paraguay, al sorteo tras 16 años

La selección de Paraguay clasificó a la Copa del Mundo luego de 16 años y en consecuencia, regresa a la ceremonia del sorteo de la fase de grupos.

Paraguay, en el Grupo F del Mundial 2010.
Paraguay, en el Grupo F del Mundial 2010.

12:00 La FIFA sortea el Mundial 2026

La FIFA sortea hoy la fase de grupos del Mundial 2026. La selección de Paraguay conoce qué llave compone y ante qué rivales juega.

El Kennedy Center es sede del sorteo del Mundial 2026.
El Kennedy Center es sede del sorteo del Mundial 2026.