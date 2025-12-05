Escándalo en el MEC por filtración de resultados de concurso docente de Guairá

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tomó ayer las pruebas del concurso público de oposición para docentes del departamento de Guairá, que participaron con intención de acceder a un lugar en el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE).

Los exámenes se dieron en instituciones educativas de Central, en Luque y Capiatá, medida que tomaron las autoridades luego de la filtración de las hojas del examen en julio pasado.

Los resultados de estas pruebas no fueron publicados aún oficialmente por la cartera educativa, sin embargo, los porcentajes de aprobados y no aprobados aparentemente se filtraron y fueron publicados por educadores en redes sociales y en grupos de Whatsapp.

Lea más: Celulares en las escuelas: ministro aclara que proyecto prevé su uso pedagógico

Según esta filtración, los resultados de estos tests para profesores de Guairá fueron los más bajos de todo el año. Todavía queda un examen que se está desarrollando durante el día de hoy para maestros del departamento de Canindeyú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los resultados

Unos 2.086 profesores del Guairá se presentaron para rendir el test en instituciones educativas de Luque y Capiatá habilitadas para el efecto por el MEC. Casi 300 postulantes no rindieron las pruebas, considerando que 2.322 se habían inscripto para ser evaluados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Estos son los resultados preliminares del concurso docente en Cordillera

Para el nivel inicial, de 436 candidatos que se presentaron para rendir, solo 2 aprobaron el examen escrito.

De 796 maestros examinados para el primer y segundo ciclo de la escolar básica, 743 se aplazaron, o sea, aprobaron apenas 53 profesores. Mientras que para el tercer ciclo y la educación media, de 854 examinados, solo pasaron el puntaje mínimo 44 postulantes.

El promedio total de docentes del departamento del Guairá aplazados es del 95%, quizás el resultado más bajo de todo el año. De los 2.086 profesores que rindieron los exámenes, 1.987 no hicieron el puntaje mínimo, según los resultados filtrados, que no son oficiales.