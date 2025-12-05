Invitan a la ciudadanía a visitar el Buen Pastor: muestra gratuita de arte e historia

La muestra “Memorias del Buen Pastor: 106 años de historia”, es organizada por el Ministerio de Justicia y el Proyecto Social Corazón Libre del Movimiento Peregrino, con apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, Municipalidad de Asunción, Centro de Estudios Judiciales y financiado por la Unión Europea.

Durante más de un siglo, el Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor” fue uno de los espacios más significativos de la historia social paraguaya.

Inaugurado en 1920 y cerrado definitivamente el 6 de octubre pasado, el edificio fue cárcel, correccional, convento y refugio. En sus muros convivieron la disciplina, el refugio de la fe, las lógicas de castigo y las búsquedas de reinserción social sembradas desde la esperanza.

La curaduría artística está a cargo de Betania Ruttia, artista visual formada en Barcelona, y la curaduría histórica de Juan Marcos González, investigador especializado en historia penal y penitenciaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cartelera teatral: estas son las obras que podés disfrutar este fin de semana

La muestra permanecerá abierta del lunes 15 al domingo 21 de diciembre hasta las 20:00 para que la ciudadanía pueda recorrer la Casa del Buen Pastor. La entrada es libre y gratuita.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El cierre definitivo del Buen Pastor es un hecho histórico para el país, y esta muestra es una forma de honrar su memoria, reconocer a las mujeres que pasaron por sus muros y transformar un espacio marcado por el encierro en un lugar para conversar sobre el encierro, la justicia, los derechos humanos y las posibilidades de transformación”, afirmó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.

“Memorias del Buen Pastor es una exposición artística y cultural que busca rescatar la memoria del antiguo centro penitenciario, visibilizar las historias de sus mujeres y transformar un espacio de encierro en un territorio de reflexión colectiva”, destacó Alejandra Mendoza, iniciadora del Proyecto Social Corazón Libre.

La muestra reúne diferentes artistas nacionales, que presentarán sus obras entre fotografía contemporánea, archivos históricos, obras creadas y escritura creativa de mujeres privadas de libertad en talleres facilitados por escritores paraguayos.

Lea más: Las infancias toman el Centro Cultural Areté con una muestra sobre arte y educación

Otra muestra destacada es “Retratadas desde adentro” de la reconocida fotógrafa con más de 50 años de trayectoria Francene Keery.

Se trata de un documental que utiliza fotografía y diálogos grabados para contar las historias de mujeres privadas de libertad en el Buen Pastor a partir de un enfoque íntimo y respetuoso que nacen desde el encierro físico y también desde el mundo interior de cada protagonista.

La muestra artística también integra la instalación colectiva “Hilos Sonoros de Esperanza” y la obra teatral “Enigma entre Rejas”, inspirada en el paso del penal desde su origen bajo la congregación del Buen Pastor hasta su cierre en 2025.

En paralelo a la exposición, la semana abrirá espacios de encuentro y reflexión. Habrá conversatorios sobre memoria, género y encierro, con historiadores, expertos y mujeres que formaron parte de la vida del Buen Pastor.