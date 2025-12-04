Las infancias toman el Centro Cultural Areté con una muestra sobre arte y educación

El próximo 5 de diciembre, a las 19:00, el Centro Cultural Areté abrirá sus puertas para presentar “Poéticas del acontecer”, una exposición que pone en primer plano el universo creativo de las infancias. Las obras fueron realizadas por estudiantes del primer y segundo ciclo de la Escuela Comunitaria Kunumi Areté, institución que sostiene un enfoque sensible y comunitario de la educación.

La muestra estará habilitada hasta el domingo 21 de diciembre en la sede del centro cultural, situada en Avda. Mcal. Estigarribia esquina Domingo Martínez de Irala, Areguá, y podrá visitarse de manera libre.

El proyecto nace del taller de arte coordinado por Satina Chamorro, Noelia Buttice y Mapi González Mendoza, quienes impulsan procesos de exploración artística que promueven la reflexión sobre la educación y el valor de la creatividad en las primeras etapas de la vida. En ese espacio, los niños y niñas trabajaron con diversidad de lenguajes, soportes y materiales, permitiendo que cada obra dialogue desde un lugar propio.

Los temas que emergen en “Poéticas del acontecer” abarcan desde inquietudes contemporáneas —como la realidad de los conflictos bélicos en el mundo— hasta percepciones sobre la vida en la naturaleza y su relación con el entorno. Parte del proceso incluyó la interacción con materiales donados por artistas como Laura Giucich, gesto que habilitó nuevas posibilidades exploratorias.

La exposición también incorpora un encuentro creativo con la artesana y artista textil Natalia Álvarez, conocida por trabajar exclusivamente con materiales desechados, lo que generó un intercambio que estimuló la reflexión sobre el reciclaje, el valor de lo cotidiano y la resignificación de los objetos.

El Centro Cultural Areté invita a toda la comunidad a acercarse y descubrir este universo de miradas, colores, texturas y preguntas que las infancias comparten a través del arte.