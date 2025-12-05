Más de 24 años con fe y devoción, una familia celebra a la Virgen de Caacupé en la capital de Misiones

Tupãsy Róga se encuentra en la capital de Misiones, donde, a pedido de la madre de Graciela Ayala, decidieron adquirir la imagen de la Virgen de Caacupé, y desde hace 24 años celebran con todos los fieles de la comunidad.

Graciela Ayala de Melgarejo contó que la celebración a la Virgen de Caacupé nació de manera sencilla, dentro de la familia, pero con los años fue creciendo gracias a la profunda devoción de los visitantes.

Como ya es tradicional, devotos de la Virgen de Caacupé escalarán el cerro Los Tres Hermanos en Fuerte Olimpo.

La tradición trascendió el barrio, se hizo conocida a nivel departamental y hoy muchas personas llegan hasta la imagen para agradecer, cumplir sus promesas y renovar su fe.

En ese sentido, Gladys Insaurralde mencionó que, como cada año, iniciaron con el rezo del novenario y la celebración de la Palabra de Dios, cada tarde, con los feligreses que se acercan hasta Tupãsy Róga para compartir momentos de fe y esperanza.

“Nuestro programa de actividades en Tupãsy Róga inició con el rezo del novenario y el día 7 de diciembre estaremos teniendo una chocolatada con los niños del barrio a las 17:00, y luego estaremos teniendo una serenata con nuestra madre esperando hasta la medianoche para recibir un año más con nosotros”, señaló.

Para el día lunes 8, que será el día central de la celebración, se tendrá la procesión de la imagen por el barrio, iniciando a las 19:00. Posteriormente, a las 20:00, se realizará la celebración eucarística en Tupãsy Róga, presidida por el párroco de la catedral, Esteban Chaparro, en compañía de los feligreses presentes, agregó Insaurralde.