05 de diciembre de 2025 - 09:16

Como ya es tradicional, devotos de la Virgen de Caacupé escalarán el cerro Los Tres Hermanos en Fuerte Olimpo.

Cada 8 de diciembre una gran cantidad de devotos, acuden hasta la cima del cerro, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Caacupé.
Devotos de la Virgen de Caacupé de esta comunidad chaqueña se aprestan a escalar uno de los cerros Los Tres Hermanos de la población, en cuya cima se encuentra erigida la gigantesca imagen de la madre de Jesús. Esta actividad es tradicional y se espera, como cada año, una gran cantidad de fieles, quienes, desafiando las adversidades propias de la naturaleza, llegarán hasta lo más alto para participar de la celebración religiosa.

Por Carlos Almirón

El cerro en sí no es de mucha altura; a lo sumo casi llega a los 200 metros. Sin embargo, el escalarlo representa todo un gran desafío para las personas, atendiendo a que solo se puede transitar por improvisados senderos por donde existe gran cantidad de piedras movedizas, significando todo un peligro para los peregrinos.

Escalar el cerro representa toda una odisea de sacrificio y valentía.
Aun así, la fe y devoción hacia la Virgen de Caacupé por parte de las personas es mucho mayor, por lo que no temen enfrentar dichos obstáculos y así llegar hasta la cima, donde se encuentra erigida una gigantesca imagen de Tupasy Caacupé, en el lugar denominado Mirador Mariano.

En este sentido, personales de la municipalidad, desde hace varios días, se encuentran realizando limpiezas de las malezas que cubren los senderos, en busca de facilitar la subida de los promeseros, quienes desde tempranas horas de la mañana del día 8 e inclusive a la madrugada, estarán escalando el cerro.

Personales municipales, realizando limpieza del sendero, por donde escalaran los peregrinos.

Actividades

El padre Carlos Coronel, de la parroquia María Auxiliadora, dijo que la celebración central del día 8 en la cima del Mirador Mariano, a los pies de la Virgen de Caacupé, se realizará a partir de las siete horas, y como siempre se recomienda a los peregrinantes llevar mucha agua, atendiendo a las altas temperaturas y, por sobre todo, el gran desgaste físico que ocasiona este esfuerzo.

Por su parte, personales de salud del Hospital Regional, como siempre, estarán realizando coberturas en el lugar, a fin de atender a las personas que requieran algún tipo de atención, que suelen darse en este tipo de situaciones.

El peregrinar junto a la Virgen se da durante todo el día 8, atendiendo que varias otras personas que no logran llegar para participar de la misa central. Sin embargo llegan hasta los pies de la madre de Jesús para cumplir con sus promesas. Otra gran cantidad inclusive lleva sus propios alimentos y mucha agua, para pasar todo el día en el lugar.

La gigantesca imagen de la Virgen de Caacupé, en la cima del cerro.

Por de pronto, inclusive los caminos del distrito están transitables, lo que da la posibilidad de que puedan llegarse desde otras poblaciones de la zona más devotos de la Virgen. Realmente, esta actividad se convirtió en toda una hermosa tradición en esta parte del Chaco paraguayo.