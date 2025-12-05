Como ya es tradicional, devotos de la Virgen de Caacupé escalarán el cerro Los Tres Hermanos en Fuerte Olimpo.

El cerro en sí no es de mucha altura; a lo sumo casi llega a los 200 metros. Sin embargo, el escalarlo representa todo un gran desafío para las personas, atendiendo a que solo se puede transitar por improvisados senderos por donde existe gran cantidad de piedras movedizas, significando todo un peligro para los peregrinos.

Lea más: Fuerte Olimpo: Devotos de la Virgen de Caacupé escalarán el cerro Los Tres Hermanos

Aun así, la fe y devoción hacia la Virgen de Caacupé por parte de las personas es mucho mayor, por lo que no temen enfrentar dichos obstáculos y así llegar hasta la cima, donde se encuentra erigida una gigantesca imagen de Tupasy Caacupé, en el lugar denominado Mirador Mariano.

En este sentido, personales de la municipalidad, desde hace varios días, se encuentran realizando limpiezas de las malezas que cubren los senderos, en busca de facilitar la subida de los promeseros, quienes desde tempranas horas de la mañana del día 8 e inclusive a la madrugada, estarán escalando el cerro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actividades

El padre Carlos Coronel, de la parroquia María Auxiliadora, dijo que la celebración central del día 8 en la cima del Mirador Mariano, a los pies de la Virgen de Caacupé, se realizará a partir de las siete horas, y como siempre se recomienda a los peregrinantes llevar mucha agua, atendiendo a las altas temperaturas y, por sobre todo, el gran desgaste físico que ocasiona este esfuerzo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, personales de salud del Hospital Regional, como siempre, estarán realizando coberturas en el lugar, a fin de atender a las personas que requieran algún tipo de atención, que suelen darse en este tipo de situaciones.

Lea también: Devotos de la Virgen de Caacupé se aprestan a escalar cerro del Mirador Mariano en Fuerte Olimpo

El peregrinar junto a la Virgen se da durante todo el día 8, atendiendo que varias otras personas que no logran llegar para participar de la misa central. Sin embargo llegan hasta los pies de la madre de Jesús para cumplir con sus promesas. Otra gran cantidad inclusive lleva sus propios alimentos y mucha agua, para pasar todo el día en el lugar.

Por de pronto, inclusive los caminos del distrito están transitables, lo que da la posibilidad de que puedan llegarse desde otras poblaciones de la zona más devotos de la Virgen. Realmente, esta actividad se convirtió en toda una hermosa tradición en esta parte del Chaco paraguayo.