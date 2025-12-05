MEC está “mejor preparado” para entrega de kits escolares en 2026, según ministro

Mientras padres buscan asegurar la inscripción de sus hijos en escuelas y colegios públicos para el año lectivo 2026, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) apresta la entrega de miles de kits con útiles escolares a los alumnos de esas instituciones, luego de un 2025 en que la entrega de esos kits enfrentó numerosos problemas y retrasos.

El gobierno planea volver a realizar un “Día Nacional de Entrega de Kits” en 2026, aunque una fecha exacta aún no ha sido definida debido al hecho de que el calendario escolar aún no ha sido finalizado debido al plan del presidente Santiago Peña de que las vacaciones de invierno se programen en torno a las fechas de los partidos de la selección paraguaya de fútbol en el Mundial.

En conversación con medios de comunicación este viernes, el ministro de Educación, Luis Ramírez, volvió a atribuir los problemas y retrasos en la entrega de kits a la “movilidad” de alumnos que de un año a otro cambiaron de colegio o escuela, cambios de los que el MEC no se informa inmediatamente.

“Es un rompecabezas muy complejo que determinó la dinámica de llegar tarde en algunas escuelas”, dijo, pero afirmó que “este año estamos mejor preparados” con la implementación de medidas como exigir a los colegios y escuelas por adelantado sus listas de alumnos matriculado.

El objetivo es entregar kits escolares a casi 1.500.000 alumnos en todo el país, para lo que se invertirá unos 113.000 millones de guaraníes.

El ministro Ramírez dijo que los kits deberían estar listos para ser entregados antes del 10 de enero. Como ocurrió este año, la entrega de kits comenzará en instituciones del Chaco, de más difícil acceso, y gradualmente las entregas irán cubriendo otras zonas como Asunción.

Vuelven a prometer “Letrina cero”

En cuanto a la inversión en infraestructura para el próximo año escolar, el ministro Ramírez dijo que el gobierno tiene previsto “intervenir” unas 2.000 instituciones que necesitan reparaciones.

Entre ellas se encuentran instituciones que aún no cuentan con baños modernos, cuyos alumnos se ven obligados a usar letrinas, y el ministro afirmó que el gobierno tiene como objetivo lograr que 2026 sea el año en que se elimine por completo el uso de letrina y todas las escuelas y colegios cuenten con baños modernos.