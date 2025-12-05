Ministerio de Justicia cierra túnel encontrado en cárcel de Tacumbú

Este miércoles, agentes penitenciarios hallaron un túnel en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú que estaba a punto de conectar con la calle México de Asunción y la excavación, que se originó en una celda donde estaban nueve reclusos, ya tenía aproximadamente 10 metros de profundidad.
Ahora, el MJ reportó que toda la excavación ya fue cerrada con hormigón armado para garantizar la estabilidad estructural del área y prevención de otras fugas.
Asimismo, aseguran que la detección del pasadizo se dio mediante un sistema de monitoreo rutinario implementado en el penal.
“Una inspección técnica realizada por instrucciones de la Institución, determinó que el túnel, de aproximadamente 6 metros de extensión y con una boca de entrada de 1,5 metros de profundidad, era reciente, inconcluso y no guardaba relación con excavaciones anteriores”, aseguran.
Alerta general en cárceles
Otro punto que detalla la cartera estatal es que se declaró una alerta general en todos los establecimientos penitenciarios del país para reforzar sistemas de control y seguridad.
“En coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, estas medidas buscan fortalecer el control interno y garantizar la seguridad de la población”, concluyen.