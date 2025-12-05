Paraguarí invita a la integración gastronómica y cultural en el Festival Internacional de Comidas del Mundo

Nuestro país se hace presente con lo mejor de su cultura, tradición y gastronomía: la inigualable chipa, la sopa paraguaya, las tradicionales carnes a la olla y una amplia variedad de dulces típicos que nos representan con orgullo en esta vitrina internacional, expresó el organizador del evento, Alberto Franco.
Lea más: Paraguarí: descubrí sus pueblos pintorescos con turismo interno certificado
Agregó que con el Festival Internacional de Comidas del Mundo “se busca promover la integración cultural en sus diversas manifestaciones; fomentar el intercambio cultural–gastronómico; impulsar la solidaridad; dinamizar el turismo interno y fortalecer el emprendedurismo creativo, local y nacional”.
De acuerdo con Franco, el encuentro apunta a posicionar a Paraguarí como un referente gastronómico dentro del país, resaltando la riqueza de la cocina paraguaya y su creciente protagonismo en el mapa culinario regional. Esta edición promete, además, una fuerte presencia de productos autóctonos, técnicas tradicionales y rescates históricos que forman parte de la identidad culinaria nacional.
Países participantes y propuesta artística
Hasta el momento están confirmados los stands gastronómicos de Paraguay, Japón, Francia, Turquía, Perú, Colombia, México, Siria, Venezuela y España, además de la participación de microemprendedores y artistas de diferentes áreas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Belleza natural y atractivos culturales e históricos ofrece Paraguarí para disfrutar el feriado largo
El escenario contará con la presencia continua de Los Hermanos Morán, Christian Javier “El arpista revelación”, Clara Rojas Sato, Orquesta Sinfónica Guaraní Paraguay, Justo Torres (Solista), Escuela de Danza del IMA de Paraguarí, Gabriela Montserrat Núñez (Solista) y la Escuela de Canto “Hermenegildo Barrientos”, quienes ofrecerán una programación variada y representativa del talento local.
Acceso y aporte solidario
Este año, el acceso tendrá un costo simbólico de G. 5.000. La recaudación será distribuida entre instituciones locales dedicadas a causas sociales y culturales: el Centro de Adopción Canina Patitas Paraguarí, la Escuela de Música Orquesta Sinfónica Guaraní Py y el Centro de Rehabilitación Divina Esperanza.