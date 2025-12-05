Paraguarí invita a la integración gastronómica y cultural en el Festival Internacional de Comidas del Mundo

PARAGUARÍ. La tercera edición del Festival Internacional de Comidas del Mundo es un encuentro culinario y cultural que reunirá a diversos países en un ambiente de integración gastronómica y cultural, invitando a disfrutar de una amplia variedad de sabores. El evento se llevará a cabo el próximo 21 de este mes, de 10:00 a 18:00, en el polideportivo municipal del barrio San Miguel de este distrito.