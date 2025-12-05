Pobladores de Atyrá, en vigilia “por el agua”

Ayer se dio a conocer que María Celeste Jara, la presidenta del Tribunal de Cuentas Segunda Sala, remitió un oficio a la Policía Nacional para que custodie el cumplimiento de una sentencia mediante la cual se ordena reconectar los pozos de la empresa Petrohue Real Estate S.A y Highland Laggon. Esa resolución pasada había hecho lugar a un pedido de la firma, a pesar de la violación de normas ambientales y argumentos falsos, según aseguró el representante legal de los pobladores, Víctor Samaniego.

En consecuencia, la ciudadanía se mantiene en vigilia desde hoy, “unida y en custodia permanente de los pozos”. Informaron que, por este motivo, todas las movilizaciones previstas en la capital quedan suspendidas temporalmente.

¿Por qué protestan los vecinos de Atyrá?

Desde hace varios meses, vecinos de Atyrá se movilizan por temor a que estos pozos afecten la distribución de agua potable en la zona. El proyecto inmobiliario tiene como centro de los edificios un gran lago artificial, que dicen será el “más grande del país”. Los proyectistas alegan que se llenará con “agua de lluvia”.

Tras las protestas, la Municipalidad de Atyrá ordenó la cancelación de los permisos y la empresa presentó una apelación de urgencia ante un Tribunal de Cuentas, que lo aprobó alegando que no podían dejar sin líquido vital a ese nuevo proyecto inmobiliario, que ni siquiera está terminado y mucho menos habitado.

Ayer el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social (MADES) emitió la Resolución 1097/2025, mediante la cual se confirma que las perforaciones de la empresa Petrohue Real Estate S.A y Highland Laggon no cuentan con declaración de impacto ambiental. Por ese motivo, y por un “posible grave daño al acuífero”, ordenaron el cese temporal de la perforación mientras siga la investigación.

Los pobladores denuncian que hoy el servicio de distribución de agua potable ya es deficiente, sobre todo en el verano. Señalan que a diario sufren por la falta de presión y a veces pasan días sin agua, por lo cual temen que la situación empeore al tener que abastecer a más pobladores de otra ciudad. También dicen que no hay garantías de que el agua no sea utilizada para cargar el lago artificial.

