¿Qué recuerdos llevar de Caacupé? La guía práctica para los peregrinos

Las imágenes ya sean pequeñas para la mesita de luz o más grandes para el oratorio familiar son lo más buscado por los peregrinos.

Imágenes de cerámica: desde Gs. 25.000. Una opción accesible y muy tradicional.

Imágenes de resina: entre Gs. 200.000 y 950.000, según el tamaño. Estas suelen tener más detalles, colores vivos y una terminación más fina.

Souvenirs prácticos: pequeños pero significativos

Si buscás algo económico o fácil de transportar:

Llavero con la imagen de la Virgen: desde Gs. 5.000 hasta 35.000, ideal para recordar la peregrinación todos los días.

Guampas con la Virgen estampada: Gs. 35.000, un recuerdo útil y decorativo al mismo tiempo.

Remeras con la imagen de la Virgen:

Para criaturas, desde Gs. 25.000.

Para adultos, desde Gs. 55.000.

Perfectas para usar durante la caminata o como recuerdo para la familia.

La foto obligatoria: frente a las grandes esculturas

Muchos peregrinos eligen llevarse una imagen profesional frente a las gigantes esculturas de la Virgen, que miden más de 12 metros de altura.

El costo de la fotografía de recuerdo es de Gs. 25.000.

Las esculturas se encuentran en dos puntos: Plaza Teniente Fariña y Tupãsy Ykua.

Más que compras: recuerdos que guardan historias

Cada artículo que uno se lleva de Caacupé tiene su propio significado: algunos compran para agradecer, para llevar de regalo a algún familiar, otros para pedir protección, y muchos simplemente para mantener cerca a la Virgencita durante todo el año.

Lo cierto es que, en cada puesto, los vendedores ofrecen no solo productos, sino también relatos, recomendaciones y hasta bendiciones.

Si estás por peregrinar o visitar la Villa Serrana, ya sabés qué opciones tenés a mano. Y lo más importante: lo que uno lleva de Caacupé no siempre está en la bolsa, sino en el corazón.

