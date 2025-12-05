Una multitud de feligreses despide a la Virgen Peregrina rumbo a Caacupé

La imagen de la Virgen Peregrina de Caacupé llegó a las 17:00 a la rotonda principal de esta ciudad, acompañada de una multitud de feligreses. En el lugar se realizó la tradicional bendición de partida, que estuvo a cargo de Monseñor Juan Bautista Gavilán.

Al respecto, Monseñor Juan Bautista Gavilán manifestó que una oración tiene su gracia, pero una multitud de oración tiene una gracia mucho mayor.

Indicó que esta caminata a Caacupé nos enriquece y nos da la oportunidad de acrecentar los ministerios de Dios, traducidos en obras nuevas para la sociedad. Comentó que presencia esta tradición desde sus inicios en el sacerdocio y que la devoción que existe por la Virgen de Caacupé es inexplicable.

Por su parte, la señora Mabel Iriarte dijo que es oriunda del distrito de Yhú y llegó a Coronel Oviedo en bus para partir a pie con la Virgen Peregrina hasta Caacupé. Añadió que está cumpliendo una promesa, que la Virgencita le cumplió con un familiar enfermo. De la misma forma, expresó que la emoción que siente es inexplicable.

Según el itinerario previsto, la imagen ya se encuentra rumbo a San José de los Arroyos, primera parada del recorrido, donde se celebrará una misa. Desde allí, mañana a primera hora continuará hacia Itacurubí de la Cordillera.

La peregrinación culminará en su destino final, la Basílica Menor de Caacupé, donde la Virgen será recibida por miles de fieles en vísperas de la mayor festividad mariana del país.

En todo el trayecto, numerosos feligreses y peregrinos acompañan a la Virgen, manifestando su fe y devoción.