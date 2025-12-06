Caacupé 2025: Más de 2.300 peregrinos ya fueron asistidos por Salud

El doctor Gómez detalló que desde las primeras horas del día tuvieron una dinámica exigente con los equipos médicos que trabajan para atender a los peregrinos de Caacupé. Detalló que las atenciones ya arrancaron con aproximadamente 1.950 asistidos y rápidamente ascendieron hasta superar las 2.300 consultas, reflejando cómo la afluencia masiva de fieles hace que el movimiento en los puestos sanitarios se mantenga constante y sostenido.

Los puntos de asistencia instalados en la zona de la Basílica, las rutas de acceso y los sectores de descanso, reciben un flujo permanente de personas que requieren desde controles básicos hasta intervenciones más complejas. Enfermeras, médicos, choferes de ambulancias y voluntarios se encuentran distribuidos estratégicamente para responder con rapidez.

Código rojo

El operativo sanitario continúa bajo la declaratoria de “código rojo”, lo que significa que todas las instituciones involucradas deben reforzar sus trabajos, equipos y presencia en el terreno.

Esto incluye:

- Ampliación de personal en turnos rotativos.

- Instalación de carpas de estabilización y puntos de hidratación.

- Mayor cantidad de ambulancias en reposición constante.

- Coordinación estrecha con la Policía Nacional, Bomberos Voluntarios y la Cruz Roja.

- Supervisión permanente en sectores críticos donde se concentran los peregrinos.

Derivaciones y atenciones más frecuentes

Hasta la fecha, se registraron nueve derivaciones por crisis hipertensiva, casos que requirieron traslado inmediato a centros de mayor complejidad para su monitoreo y tratamiento.

Además, los profesionales atienden una amplia variedad de cuadros típicos de la festividad:

- Descompensaciones por calor.

- Dolores musculares y agotamiento extremo por largas caminatas.

- Hipoglucemias.

- Heridas leves y ampollas.

- Consultas por mareos y malestar general.

Las autoridades recuerdan que personas con enfermedades de base, adultos mayores y niños son los grupos con mayor riesgo durante la peregrinación.

El ingreso de peregrinos es constante y se intensifica conforme avanza la tarde. La ruta PY02 ya cuenta con una importante cantidad de caminantes, mientras que la explanada de la Basílica ya evidencia un movimiento anticipado al pico previsto para la madrugada del 7 y la mañana del 8.

Recomendaciones a los peregrinos

A medida que el número de asistidos continúa creciendo, las autoridades reiteran recomendaciones esenciales:

- Mantener una hidratación constante y evitar períodos prolongados de exposición al sol.

- Realizar pausas periódicas durante la caminata.

- Usar ropa y calzado adecuados.

- Las personas con antecedentes de hipertensión, diabetes u otras enfermedades crónicas deben controlar sus parámetros antes de iniciar la peregrinación.

- Acudir de inmediato a los puestos de salud ante cualquier signo de malestar.

