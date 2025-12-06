Enfrentamiento en Lusipar: El MNP pide “respuestas no violentas a los reclamos sociales”

Tras el enfrentamiento registrado ayer en la Estancia Lusipar, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura expresó su preocupación por lo ocurrido. Según el comunicado, se trató de “una intervención policial con uso excesivo de la fuerza” que dejó a siete campesinos y un suboficial heridos y derivados al hospital.

Destacaron además que durante el procedimiento se produjo la aprehensión de 28 hombres, 22 mujeres y 11 niños, muchos de ellos acompañados de sus padres.

Entre las personas detenidas había adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades graves, situación que —según el MNP— “incrementa el riesgo de violencia institucional, tortura y uso abusivo de la prisión preventiva”.

Esta mañana se informó que fueron liberadas las mujeres y los niños. Unos 29 hombres permanecen detenidos y serán procesados.

En ese contexto, el MNP pidió que estos hechos sean observados rigurosamente por el Ministerio Público.

Reclamo a instituciones

El mecanismo informó que tomó contacto inmediato con las autoridades y recomendó acciones urgentes a las siguientes instituciones:

Policía Nacional: garantizar salvaguardas mínimas, registro adecuado, atención médica y comunicación con familiares.

Ministerio Público: asegurar atención médica urgente y el cumplimiento de garantías procesales.

Ministerio de Salud: brindar diagnósticos y cuidados a las personas lesionadas.

Defensa Pública: garantizar el derecho a la defensa.

Ministerio de la Niñez: proteger de inmediato a los niños, niñas y adolescentes afectados.

Recomendaciones: diálogo urgente y trato humanitario

El MNP instó al Estado paraguayo a priorizar el diálogo entre los tres poderes para atender los reclamos sociales y evitar una escalada de violencia. Entre sus recomendaciones figuran:

Instalar una mesa de diálogo inmediata.

Garantizar derechos fundamentales de las personas aprehendidas.

Asegurar el trato humano y atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Permitir visitas familiares y defensa legal.

Abrir una investigación del Ministerio Público por el posible uso abusivo de la fuerza en el operativo.

Finalmente, el organismo recordó que toda intervención estatal debe regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, con el fin de proteger la vida y la integridad de la ciudadanía. El MNP señaló que continuará en alerta y supervisión constante sobre el caso.