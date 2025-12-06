Lusipar: liberaron a mujeres y niños y hay 29 procesados tras enfrentamiento

El enfrentamiento en el departamento de San Pedro, dejó varios campesinos heridos por balines de goma y dos policías baleados, ambos fuera de peligro. Los agentes lesionados fueron identificados como: Suboficial Ayudante Ángel Daniel Molinas, 27 años, herido en el muslo por arma de fuego y el Suboficial Ayudante David Alexander Cano Aquino, herido en el rostro por proyectil de arma de fuego. Fue derivado del Hospital de Santa Rosa del Aguaray al Hospital del Trauma en Asunción.

Detenidos y proceso fiscal

La Fiscalía liberó a mujeres y niños tras su identificación, pero 29 hombres permanecen detenidos y ya fueron procesados, todos con libre comunicación, a disposición del Ministerio Público.

Lista de los procesados

Emelio Acosta Arguello (antecedentes: violencia familiar 2014, tentativa de robo agravado y homicidio 2004) Ángel Larrea Salomón Santiago Gamarra Benítez Denis Joel Casco Felte (prohibiciones varias; antecedentes por violencia familiar, coacción 2014 y deber alimentario 2016) Derlis Sanguina (prohibición de salida del país) Julián Martínez Gamarra Héctor Fretes González Félix María Martínez Cuenca Luis Careaga Medina (prohibición de portar armas, causa por coacción 2024) Víctor Daniel Rojas Barreto Alexis Daniel Macedo Sanabria Silverio Ramón Notario Rivas Julio Cristóbal Adinolfi Almada (lesiones en el rostro) Alfonzo Acosta (orden de búsqueda y localización) Carlos Antonio Pesoa Vera Saturnino Núñez Morínigo Carlos Peralta Pérez (lesiones en el cuello) Gregorio Espínola Díaz Tomás Vera Cristaldo José Ramón López César Candia Mendoza Rodrigo Godoy Rojas Robustiano Acosta Amalio Ariel Sanabria Adán Godoy Rojas Amalio Sanabria Luciano Godoy Giménez Alfredo Peralta Arevalos (antecedente: abuso sexual en niños) Carlos Antonio Delvalle Vázquez (lesión en pierna derecha)

Evidencias incautadas; la Policía incautó: 15 celulares, 3 machetes y 1 escopeta calibre 16 con 7 cartuchos

Vehículos destruidos

Tres vehículos policiales resultaron dañados, entre ellos:

Hyundai Tucson – daños en la parrilla Ómnibus de la Agrupación Especializada – retrovisor destruido Hyundai Santa Fe del jefe del GOT San Pedro – daños en carrocería

Vehículos incautados

Se contabilizaron 32 vehículos incautados, entre camiones de gran porte, camionetas, autos y motocicletas utilizados por los campesinos. Los rodados quedaron en la zona del hecho para peritaje de Criminalística.

Días antes del incidente ya se vivía un clima de alerta máxima en San Pedro, donde más de 800 policías fueron desplegados para evitar la anunciada invasión de la estancia Lusipar, administrada por Senabico y ubicada en una propiedad de 11.000 hectáreas incautada al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”.

Los campesinos, encabezados por Elvio Benítez, quien posee orden de captura, habían confirmado que unas 2.000 personas avanzarían hacia el establecimiento. Desde la Plaza de la Paz, en Santa Rosa del Aguaray, realizaron reuniones, discursos y arengas contra el Gobierno, exigiendo la entrega de las tierras para la reforma agraria.

La Fiscalía también reforzó el área con un equipo encabezado por la fiscal adjunta Alicia Zapriza, junto a los fiscales Godoy, Benítez, Romero y Florentín, quienes días antes ya habían ordenado detenciones por apología del delito.

El día del enfrentamiento

La caravana campesina, compuesta por unos 50 vehículos, ingresó por un camino alternativo que atraviesa la estancia Toro Vevé, propiedad del ganadero Pedro Galli, quien posteriormente presentó denuncia por invasión.

Los manifestantes atropellaron un portón y una barrera humana de la Policía utilizando camiones con decenas de personas. La fuerza pública respondió con balines de goma. En un segundo cordón policial, se produjo un nuevo choque y dos agentes resultaron heridos por arma de fuego.

Más de 40 personas fueron detenidas, y unas 30 unidades quedaron destruidas o varadas durante el operativo. La invasión no se concretó, pero campesinos permanecieron dispersos en el monte en las horas siguientes.

La zona continúa bajo fuerte seguridad, mientras la Fiscalía avanza en la toma de declaraciones y evaluación de imputaciones. La tensión sigue alta y no se descarta que nuevos grupos campesinos vuelvan a movilizarse en los próximos días.