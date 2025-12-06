Kilómetros de fe: caminaron desde Pedro Juan Caballero hasta Caacupé

Freddy Ayala y Ovidio Ayala, ambos de 38 años de edad, son dos pobladores de la ciudad de Pedro Juan Caballero, amigos de infancia entre sí y que se declaran muy devotos de la Virgen de Caacupé.

Ambos decidieron realizar un largo recorrido caminando desde esta ciudad hasta la capital espiritual de nuestro país. La salida de los peregrinos de esta ciudad se dio el pasado 18 de noviembre y llegaron a la Basílica de Caacupé para asistir a la primera misa en el marco del novenario de Caacupé 2025, según expresó Freddy.

“Caminamos más de 10 horas por día”

Freddy Ayala, poblador del barrio Obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero, detalló lo que fue la larga caminata hasta llegar junto a la Virgen de Caacupé.

“Caminamos todas las noches desde el 18 de noviembre; la idea era hacer 40 kilómetros o más cada noche para llegar a tiempo de asistir la primera misa”, señaló.

En su relato, el mismo destacó la solidaridad y la generosidad de mucha gente. Contó que él y su amigo fueron escoltados como respaldo por Don Ayala y Ña Ñeca, los padres de Ovidio, además de dos amigos, César Torres y Diego Irala, quienes fueron en dos vehículos para servir de soporte por cualquier eventualidad.

Freddy Ayala agregó que ambos peregrinaron motivados por la fe y por la gratitud. “Rezamos mucho mientras caminamos, si no hacíamos eso no íbamos a poder llegar; terminó siendo la mejor aventura de toda mi vida”, expresó Freddy.

De esta manera, Freddy y Ovidio Ayala se sumaron a miles de paraguayos que expresan este año su fe en la Virgen de Caacupé de diversas maneras, incluso afrontando y superando todo tipo de riesgos.