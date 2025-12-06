Muchas personas llegaron hasta Identificaciones y se toparon con puertas cerradas

Muchas personas llegaron hasta el Departamento de Identificaciones en la mañana de este sábado y se encontraron con que las puertas estaban cerradas, por trabajos técnicos para mejorar el servicio.

El mismo volverá a funcionar con normalidad recién el martes a partir de las 05:00 de la mañana, atendiendo que el lunes permanecerá cerrado por feriado nacional.

El motivo por el cual tuvieron que tomar esta medida es que se apagan todos los equipos para ajustar el programa de imágenes y acelerar cédulas, pasaportes y documentos electrónicos.

“Estas labores son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de nuestros servicios y la seguridad de los usuarios y del personal. Por este motivo, durante dicha jornada se suspenderán temporalmente todas las actividades y trámites que se realizan en nuestras oficinas”, indica el aviso emitido por la entidad.

