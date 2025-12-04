Identificaciones no atenderá este sábado ni el lunes

“El Departamento de Identificaciones informa a la ciudadanía que el día sábado 6 de diciembre del presente año, no se brindará atención al público en la sede central y las regionales debido a trabajos técnicos que implica el cambio de disco FS imágenes del Nodo central; así también el día 8 de diciembre no estará realizando atención al público por el feriado nacional”, dice el comunicado emitido hoy por la citada repartición policial.

“Estas labores son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de nuestros servicios y la seguridad de los usuarios y del personal. Por este motivo, durante dicha jornada se suspenderán temporalmente todas las actividades y trámites que se realizan en nuestras oficinas”, agrega la nota.

“Agradecemos la comprensión de la ciudadanía ante las molestias que esta situación pudiera ocasionar y reiteramos nuestro compromiso con la mejora continua de nuestros servicios”, concluye la misiva.