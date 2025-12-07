Caacupé: Essap habilitó carpa de descanso para peregrinos

En la tarde de este domingo, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) habilitó una carpa para el descanso del peregrino, en la ciudad de Caacupé. La carpa fue instalada sobre la avenida Teniente Fariña entre Alberdi y Concepción, frente a la oficina administrativa de la Essap, a pocas cuadras de la Basílica.

Luis Fernando Bernal, titular de la estatal señaló que esta es la primera vez que se habilita un espacio de esta naturaleza, donde, tras cumplir su promesa, los peregrinos “puedan tener unos minutos de descanso antes de retornar nuevamente a sus domicilios luego de más de 20 horas, en muchos casos, de caminata.

Otros servicios

Bernal remarcó que la Essap cuenta además con camiones cisterna ubicado en las rutas principales de acceso a la capital espiritual de la República. Además, en diversos puntos del camino a la ciudad, hay personal de la Essap repartiendo, de forma gratuita, botellas de agua para los caminantes.

El titular de la estatal dijo que cuentan con un primer lote de más de 50.000 botellas, además de grifos y túneles de agua para refrescar a los peregrinos. En caso de que la demanda así lo exija, cuentan con la logística necesaria para reponer las botellas en la medida de la necesidad.

