Tercera Región Sanitaria refuerza el Operativo Caacupé con un sistema de supervisión aérea para emergencias

El operativo aéreo se desarrolla en estrecha coordinación con la Fuerza Aérea de la Nación, que pone a disposición aeronaves y personal especializado para articular de manera eficiente el transporte terrestre y aéreo en Caacupé.

Esta cooperación permite cubrir zonas de difícil acceso, mejorar la vigilancia en los puntos de mayor concentración y asegurar que los equipos de salud cuenten con apoyo inmediato en caso de emergencias.

La sinergia entre ambas instituciones constituye un refuerzo clave para que la red sanitaria pueda operar de manera ágil frente a situaciones críticas.

Las aeronaves asignadas realizan patrullajes permanentes sobre la zona de cobertura, monitoreando los accesos principales, las rutas utilizadas por los caminantes y los puntos donde suelen registrarse mayor cantidad de eventos adversos. Desde el aire, se brinda información en tiempo real al personal en tierra, lo que permite anticipar congestiones, identificar riesgos y coordinar con mayor precisión los movimientos de ambulancias y equipos de emergencia.

El director de la Tercera Región Sanitaria de Cordillera doctor Luis Gómez, mencionó que este nivel de supervisión también contribuye a mejorar la seguridad de los peregrinos, especialmente durante los horarios de mayor flujo.

Indicó que hasta el momento no se han registrado inconvenientes, y esperan que todo continúe así durante la festividad.

Objetivo: trasladar de forma rápida a pacientes críticos

El doctor Gómez explicó que uno de los ejes centrales del dispositivo es la capacidad de activar de inmediato traslados médicos críticos, lo que representa una ventaja determinante para salvar vidas en circunstancias donde cada minuto es esencial.

Detalló que el uso combinado de ambulancias, aeronaves y personal entrenado permite optimizar los tiempos de respuesta y garantizar que un paciente grave pueda ser derivado de forma ágil a un centro asistencial de mayor complejidad.

Desde la Tercera Región Sanitaria resaltan que este tipo de despliegues, que requiere planificación logística especializada y coordinación permanente, refuerza el sistema de salud en un momento del año donde la demanda se multiplica.

El trabajo conjunto con la Fuerza Aérea contribuye a fortalecer la operatividad del operativo general de Caacupé, consolidando un esquema que integra recursos humanos, tecnológicos y de transporte para ofrecer una atención integral.

Además, el monitoreo aéreo se convierte en un elemento clave para el ordenamiento del flujo de peregrinos, ya que permite detectar incidentes, apoyar a los equipos en zonas rurales y garantizar que los cambios en el comportamiento de la multitud sean atendidos con rapidez. “Todo esto forma parte de un trabajo que apunta a ofrecer tranquilidad y respaldo a quienes emprenden la caminata de fe hacia la Villa Serrana”, enfatizó el doctor Gómez.

Con este despliegue, la Tercera Región Sanitaria reafirma su compromiso de garantizar un soporte oportuno, eficiente y seguro a lo largo de todo el trayecto de los miles de fieles que participan de la festividad mariana.

La institución señala que continuará reforzando su presencia en puntos estratégicos, manteniendo la vigilancia constante y asegurando que el sistema de salud esté preparado para responder a cualquier eventualidad.