Sarampión: más de dos meses sin nuevos casos en Paraguay

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) indican que este alentador panorama no disminuye el estado de alerta, ya que la amenaza de rebrotes de casos y dispersión del sarampión sigue latente, impulsada por la circulación del virus en países vecinos y la presencia de personas aún no inmunizadas.

La vigilancia constante y oportuna se ha establecido como el pilar fundamental para la detección precoz de cualquier nueva sospecha. Actualmente, cuatro personas se encuentran bajo investigación por posible sarampión, procedentes de San Pedro (3) y de Asunción (1), lo que demuestra que el sistema de alerta se mantiene activo y sensible.

Los 49 casos confirmados hasta la fecha abarcan un amplio rango etario, desde niños de 3 meses hasta adultos de 54 años. Un dato favorable es que ninguno de los afectados requirió cuidados intensivos, ni se han reportado fallecimientos a causa de la enfermedad.

Vacunación: la barrera esencial

Ante la alta contagiosidad del sarampión, las autoridades sanitarias hacen un llamado esencial a la población para acceder a la vacunación y completar el esquema. La vacuna es segura, gratuita y crucial para reducir el riesgo de contagio.

El sarampión puede ser grave y potencialmente mortal. Los síntomas incluyen fiebre alta y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo, a menudo acompañados de tos, conjuntivitis y moco nasal. En caso de síntomas, la indicación es buscar atención médica de inmediato, utilizando mascarilla quirúrgica.

Innovación digital para la inmunización

A nivel nacional, se ha implementado un sistema automatizado de recordatorios vía WhatsApp. Esta estrategia digital, dirigida a madres, padres y tutores, utiliza el Registro de Vacunación Electrónico (RVE) para enviar mensajes personalizados indicando la dosis pendiente de la vacuna contra el sarampión, explicaron desde el Ministerio de Salud.

Coberturas de vacunación muestran avances

El esfuerzo sostenido ha comenzado a rendir frutos en las cifras de inmunización en las zonas críticas:

San Pedro: De enero a noviembre se aplicaron 28.080 dosis , registrando un aumento del 72,8% en los últimos cuatro meses.

Central: En el mismo periodo, se aplicaron 89.519 dosis , con un aumento del 54,1% en los últimos cuatro meses.

Asunción: Se aplicaron 33.340 dosis, con un aumento del 62,5% en los últimos cuatro meses.

Desde el Ministerio de Salud recuerdan que la colaboración ciudadana acudiendo a los puestos de vacunación es la clave para mantener la racha de cero casos y eliminar el riesgo de un nuevo brote.