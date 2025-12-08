Caacupé: esto dice la “carta pastoral” de la Conferencia Episcopal

En su “Carta pastoral” sobre el bien común, presentada este 8 de diciembre en Caacupé, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) alerta que la realidad nacional exige una conversión social y no solo espiritual.

Según el documento, la CEP cuestiona que la cultura del egoísmo y la lógica del mercado han debilitado los lazos comunitarios. Subraya que “el Bien Común” es tarea del Estado, ciudadanía y comunidad eclesial.

La carta también denuncia el deterioro de la política, marcada por participación sin formación, compra de votos y rupturas en la división de poderes.

Este panorama, según la Iglesia, favorece soluciones fáciles, autoritarismos y una democracia vaciada. Ante ello, los obispos proponen cuidar los bienes públicos, fortalecer la educación cívica, controlar el financiamiento político y promover una presencia eclesial “coherente y profética”.

Economía desigual

Aunque reconoce estabilidad macroeconómica, la CEP expresa su preocupación por la desigualdad urbano-rural, la tierra mal distribuida y la precarización laboral.

Señala que “una economía que mata” contradice la doctrina cristiana y, en ese sentido, reclama un modelo que genere empleo digno.

Insta, además, a un pacto fiscal que haga que quienes más tienen contribuyan más, priorizando a pequeños emprendimientos, campesinos e indígenas.

Ecología y extractivismo

La Iglesia admite que Paraguay cuenta con leyes ambientales, pero denuncia su incumplimiento, el extractivismo y la contaminación impune.

Reconoce, incluso, su propio retraso en asumir la “conversión ecológica”. Recomienda fortalecer la fiscalización, proteger a defensores ambientales, educar en ecología integral y revisar prácticas internas para que templos y escuelas cuiden los recursos y eviten el derroche.

Salud, educación y protección social

En cuanto salud, la carta lamenta la baja inversión estatal, la falta de cobertura universal y la fragmentación institucional que convierte enfermedades graves en causas de empobrecimiento.

Sobre educación, cuestiona la deserción, la infraestructura deficiente y la poca inclusión.

Mientras tanto que en protección social, señala que muchos programas se vuelven clientela política.

La CEP menciona pistas de acción ante estas condiciones, en las que resalta sobre descentralizar, invertir, articular políticas y garantizar la dignidad de todos.

Corrupción y participación

En otro parte, la Iglesia se refiere a la corrupción como una “negación práctica del Bien Común” que desvía recursos destinados a hospitales, escuelas y seguridad.

Frente a este flagelo social, la carta afirma que la participación ciudadana es el remedio. Menciona, en esa línea, el control social, transparencia, apoyo a periodistas, defensa de denunciantes y educación cívica.

Asimismo, pide “tolerancia cero” dentro de la propia Iglesia, con auditorías, rendición de cuentas y procesos sinodales.

Pacto por el bien común

En la parte final, la Iglesia exhorta a un “pacto nacional por el Bien Común” que ponga en el centro a los más pobres y devuelva al país la esperanza de una vida digna, fraterna y solidaria.

El obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, tradicionalmente emite la “carta pastoral” dirigida al pueblo paraguayo y el Gobierno. Sin embargo, según indicó, este año no pudo prepararlo por cuestiones de salud, por lo que la CEP decidió emitir este mensaje.