Nacionales
08 de diciembre de 2025 - 12:17

Con música y oración, Carapeguá se prepara hoy para la misa central de su santa patrona

Danza y música acompañan el homenaje a la Inmaculada Concepción de María, patrona de Carapeguá.
CARAPEGUÁ. Con presentaciones musicales, danzas y expresiones de fe, los feligreses participaron de una serenata en honor a la Inmaculada Concepción de María. Dicha actividad se desarrolló en espera a la misa central que se celebrará esta noche, a las 19:00 horas, en la explanada de la catedral local.

Por Emilce Ramírez

La explanada de la catedral local fue el punto de encuentro donde una numerosa delegación de artistas locales desfiló anoche por el escenario, ofreciendo presentaciones de música y danza en honor a la patrona espiritual de este municipio Inmaculada Concepción de María.

La misa central de la Inmaculada Concepción de María será celebrada a las 19:00 horas.
La ciudadanía acompañó con entusiasmo esta manifestación cultural y religiosa, que destacó el talento artístico del municipio y el profundo fervor mariano de sus habitantes.

Al llegar las 00:00 horas, se dio inicio al rezo del Santo Rosario, seguido por el estallido de petardos y juegos pirotécnicos que anunciaron oficialmente el día central de la festividad, marcando un momento de especial alegría y recogimiento espiritual.

Bajo el lema “Año dedicado al Bien Común”, el programa religioso continuará hoy con la procesión de la sagrada imagen alrededor de la plazoleta, prevista para las 18:00 horas, y posteriormente, a las 19:00, se celebrará la Santa Misa, que presidirá Mons. Celestino Ocampo, en la explanada de la catedral.

La feligresía participó de la serenata ofrecida en honor a la Inmaculada Concepción de María, santa patrona de la comunidad.
La Eucaristía tendrá como tema “Virgen María, testigo de la Salvación” y contará con el acompañamiento musical del Grupo Juvenil Parroquial. Desde la organización se invita a toda la comunidad a participar en familia y a acompañar la misa llevando faroles, como signo de fe y unidad.