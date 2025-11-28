Carapeguá vive el inicio de su novenario patronal con llamado a promover el bien común

Los feligreses se congregaron en este distrito para participar de la caravana y de la bendición de los vehículos. Algunas familias, que también tienen a la sagrada imagen de la Virgen María como patrona en sus hogares, acompañaron el recorrido que realizó la santa patrona de este distrito.

Previo al rezo del Ángelus, el párroco de Carapeguá, Pbro. Cirilo Martínez, reflexionó sobre el lema del año dedicado al “Bien Común” y exhortó a ser más solidarios con los necesitados. Señaló que existe mucha necesidad e indiferencia por parte de quienes más pueden.

Invitó a los feligreses a donar víveres durante el novenario, los cuales serán reunidos para formar kits que luego se entregarán a las familias carenciadas.

“Que nadie pase necesidad: salud, educación y toda la dimensión del ser humano”, expresó el presbítero Cirilo Martínez.

Añadió que, en ocasiones, “somos egoístas y pensamos solo en nuestros bolsillos y no en el pueblo”, recordando que Jesús enseña a ser más humanos cada día. Valoró el trabajo de la Pastoral Social, que asiste a los más necesitados, y destacó que en el municipio existen numerosas personas solidarias que, al ver una necesidad, organizan actividades y maratones solidarias, gestos que consideró valiosos.

Los kits de víveres serán preparados con las donaciones recibidas durante el novenario que se inicia en la fecha.

El tema central de la reflexión del primer día del novenario fue: “Promover el bien común para una vida digna” y fue presidida por el presbítero José Luis Caballero. Contó con la animación litúrgica del coro de la Escuela de Música Villa del Sol.

Fueron invitados a participar en forma especial a los niños de las etapas de preiniciación, iniciación y renovación, así como al grupo juvenil CAVEVI.

Mañana, el tema a tratar será: “Impulsar una educación integral”. La misa será presidida por el padre Domingo Sabio Ovelar.

Están invitados a participar el Colegio Virgen Poderosa, el Colegio San Alfonso, el Colegio Mariscal Estigarribia, las supervisiones y las universidades de este distrito.

La misa central se celebrará el 8 de diciembre a las 19:00 y será presidida por monseñor Celestino Ocampos. Durante todo el novenario se desarrollarán diversas actividades culturales y sociales abiertas a la comunidad.