Salud Pública reduce la vacunación covid a grupos de riesgo tras importante stock vencido

Paraguay atraviesa un período de desabastecimiento temporal de la vacuna contra el covid-19. La situación se agrava al confirmarse que un número significativo de dosis expiró este año debido a la baja cobertura, por lo que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) proyecta una reducción drástica en la cantidad de vacunas y una focalización en los grupos de riesgo para 2026.

Lea más: Detectan variante “Frankenstein” de coronavirus en Argentina

Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), confirmó a ABC que el país se encuentra temporalmente sin stock. “Todas las dosis que teníamos aquí en el país ya llegaron a su vida útil, fueron retiradas de la cadena de frío”, explicó.

Importante stock vencido y difícil de cuantificar

Uno de los puntos más críticos de la situación es el vencimiento de una gran parte de las dosis disponibles para este año.

Cousirat reconoció que, a causa de la escasa inmunización registrada, que fueron solo cerca de 100.000 personas vacunadas entre enero y noviembre, el stock de vacunas vencidas es un "número importante“.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director del PAI explicó que la cantidad de dosis vencidas se debe a que cada frasco (vial) contiene cinco dosis y, al ser una vacuna sin conservantes, una vez abierto el vial, el contenido debe utilizarse en un plazo máximo de 10 horas según las indicaciones del fabricante. Sostuvo que si no llegan más personas a solicitar la dosis en ese lapso, el contenido debe desecharse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Todos los países de la OMS adoptan histórico acuerdo para luchar contra próxima pandemia

Consultado sobre el costo de esta pérdida económica, el director del PAI indicó que la información es confidencial debido a cláusulas contractuales. No obstante, la pérdida sería millonaria.

Vacuna solo para grupos de riesgo

La perspectiva para el próximo año marca un cambio fundamental en la estrategia de vacunación del país:

Población objetivo reducida: La vacuna contra el covid-19 ya no estará indicada para toda la población . A partir de 2026, la inmunización se centrará únicamente en grupos con riesgo moderado a grave , como personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades de base o aquellos con cáncer, adecuándose a las nuevas recomendaciones internacionales.

Menos dosis: En sintonía con la baja demanda y la nueva población objetivo, el PAI redujo a la mitad la cantidad de dosis contratadas. Mientras que en 2025 se disponían de unas 500.000 dosis, para 2026 se prevé la llegada de 250.000 dosis .

Actualización de la composición: El nuevo lote de vacunas, cuya llegada se estima para febrero de 2026, incorporará la variante JN1, reemplazando la composición XBD 1.5 utilizada en 2025.

Lea más: China sugiere que el covid-19 pudo surgir antes en EE.UU.

Las dosis actuales contra el covid-19 tienen una validez de un año, a diferencia de otras vacunas que mantienen su composición por más tiempo, lo que obliga a una gestión de stock más ajustada. Cousirat resaltó que se aguarda el arribo del nuevo lote para reiniciar la campaña de inmunización bajo estos nuevos parámetros.