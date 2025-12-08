Se desplomó puente y una familia cayó al arroyo en Coronel Oviedo

El percance produjo cuando un automóvil de la marca Toyota Funcargo, con chapa AACU 977, cruzaba el puente deteriorado, que cedió por completo y terminó precipitándose con el rodado al cauce hídrico. El vehículo era guiado por Eduardo Miguel Domínguez Galeano (35), quien viajaba acompañado de su padre Mauricio Miguel Domínguez Chenu (65), su concubina Evelin Patricia Areco Benítez (33) y su hijo de 7 años. Todos son residentes de Ciudad del Este y resultaron con diversas lesiones por la caída.

Lea más: Puente de madera colapsa tras años de abandono y deja aisladas a varias comunidades

Los bomberos voluntarios acudieron al sitio y trasladaron a los heridos hasta el Hospital General de Coronel Oviedo, donde quedaron internados para su observación. En tanto, vecinos del lugar ayudaron a rescatar el automóvil del arroyo, que finalmente quedó resguardado en la sede de la Congregación Evangélica Pueblo de Dios.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público, mientras los pobladores reiteran su preocupación por el estado crítico de los puentes de la zona.