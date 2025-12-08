Video: Caacupé recibió el 8 de diciembre con un estallido de fe, música y fuegos artificiales

La llegada del 8 de diciembre, Día de la Virgen de Caacupé, fue celebrada a lo grande en la capital espiritual del país, donde un impresionante espectáculo de fuegos artificiales, acompañado de danza paraguaya y música, marcó el inicio de la jornada mariana más importante del Paraguay. La explanada y los alrededores de la Basílica de Caacupé se colmaron de feligreses que aguardaban la medianoche, mientras miles más continúan la tradicional peregrinación hacia el santuario.

La reconocida cantante Lizza Bogado fue la encargada de recibir el día de la Virgen con la tradicional serenata, un emotivo despliegue de canto, música y baile que acompañó a los devotos en los primeros minutos del 8 de diciembre. Entre aplausos, oraciones y sentimientos de esperanza, los presentes celebraron el inicio de la Solemnidad.

La fe que mueve a los peregrinos

Desde distintos puntos del país, cientos de peregrinos ya se encuentran en Caacupé para saludar a la “Virgencita Azul” en su día. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo en honor a la Madre Espiritual de los paraguayos, mientras los fieles elevaban agradecimientos por los favores recibidos y pedían su protección.

La Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María constituye la fiesta mariana más trascendente del catolicismo en Paraguay. Como cada año, miles de compatriotas emprenden largas caminatas hasta la Basílica para renovar su devoción y vivir intensamente la tradición que une a generaciones enteras.

