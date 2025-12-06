Caacupé 2025: seguí el minuto a minuto de la mayor peregrinación del país

La gran movilización de fe rumbo a Caacupé 2025 ya está en marcha. Desde temprano, miles de peregrinos comenzaron a emprender el viaje hacia la Basílica, algunos a pie, otros en bicicleta o con promesas que arrastran desde hace años. Las rutas principales ya muestran un flujo constante de personas avanzando hacia la Villa Serrana, en una tradición que se renueva y crece cada diciembre.

Para este año, se prevé una afluencia especialmente alta. Las autoridades informaron que mañana y el domingo serán los días más intensos de llegada, cuando la marea de creyentes inunde los accesos a la ciudad en busca de cumplir promesas, agradecer milagros o simplemente mantenerse fieles a un compromiso espiritual.

En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar el pulso de la peregrinación: cómo avanzan los peregrinos, el estado del tránsito, los puntos de asistencia, las actividades previstas y todo lo que sucede en torno a la fiesta mariana más importante del país.

Caacupé 2025: indicaciones de la Patrulla Caminera

Patrulla Caminera detalló los esquemas de circulación y desvíos para ómnibus y vehículos livianos que se dirijan a Caacupé durante los días de mayor afluencia de peregrinos.

Circulación de ómnibus

Los buses seguirán un trayecto específico utilizando la variante de la Ruta PY02:

Ingreso a Caacupé:

Retorno a Asunción o Ciudad del Este:

Circulación de vehículos livianos

Cuando la ruta antigua quede cerrada:

En el kilómetro 52 , deberán ingresar por la variante hasta la segunda rotonda, denominada Santa Ana .

Ahí giran a la derecha y podrán llegar hasta las cercanías de la Basílica, donde hay diversas opciones de estacionamiento.

Contracirculación (contravía)