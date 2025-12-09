Caacupé vuelve a quedar bajo 500 toneladas de basura: la historia que se repite cada año

Erika Paredes, encargada del Departamento de Aseo Urbano de la Municipalidad, informó que hasta ahora se retiraron unas 500 toneladas de basura, cifra que refleja el movimiento que tuvo.

Paredes mencionó que este año se colocaron 50 tachos de gran capacidad en la explanada, accesos principales y zonas de mayor tránsito, aunque aún así resultaron insuficientes ante la masiva presencia de visitantes.

“Los tachos se llenan muy rápido y nuestro equipo tiene que estar en permanente circulación para vaciarlos y juntar las bolsas que se van acumulando en diferentes puntos”, explicó.

Los trabajos de limpieza se realizan desde las primeras horas del día de ayer y de hoy, con cuadrillas distribuidas por turnos y apoyadas por camiones recolectores y personal que recorre los pasillos y áreas verdes de la basílica.

Paredes destacó el esfuerzo del equipo municipal, que prácticamente no tiene pausas debido a la alta demanda del servicio.

“Estamos haciendo todo lo posible para mantener la ciudad limpia, pero la cantidad de basura es realmente impresionante, se puede decir que este año se triplicó la cantidad de residuos que se acostumbraba retirar. Pedimos a los peregrinos que colaboren y utilicen los tachos. Toda ayuda suma para que el trabajo sea más llevadero”, expresó.

Se preparan para la octava

La funcionaria recordó que también esperan un importante movimiento en la octava, que será el 15 de diciembre, fecha en la que también miles de fieles vuelven a llegar a Caacupé para participar de las celebraciones. Para ese día, el departamento de aseo ya prevé un aumento significativo del volumen de residuos y la incorporación de más tachos.

“Si se mantiene la tendencia de estos días, es muy probable que para la octava tengamos nuevamente una gran acumulación de basura. Estamos preparando un refuerzo especial de personal y equipos para responder a esa demanda”, adelantó Paredes.

Con este panorama, la expectativa es que la cifra de residuos recolectados continúe aumentando, mientras avanza uno de los operativos de limpieza más importantes del año en la capital espiritual del país.

